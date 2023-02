Où trouver la manette Dualsense Edge ?

Elle est en rupture de stock chez Coolblue, sur le site officiel de Playstation et sur le site de la Fnac et n’est pas proposée sur Amazon, Dreamland ou bol.com. C’est donc chez Mediamarkt qu’il faudra se ruer pour obtenir les derniers exemplaires disponibles !

Les nouveautés de la manette Dualsense Edge de PlayStation

La DualSense Edge était annoncée fin 2022 par Sony comme étant une manette de jeu haut de gamme, sans fil, personnalisable, compatible PlayStation 5, avec les joysticks symétriques et interchangeables, le retour haptique et les gâchettes adaptatives, ainsi qu’un microphone intégré. Elle n’a d’abord été disponible que sur la boutique officielle de Playstation, avant de disparaître en quelques heures des stocks de tous les e-commerçants connus. Bien sûr, le prix est extrêmement élevé, presque celui d’une console de jeux, finalement. Néanmoins, la marque a soutenu que ce prix était justifié de par le nombre de fonctionnalités intégrées, les options de personnalisation et le confort offert par la manette.