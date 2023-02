Par exemple,

Mais une panoplie d’autres modèles, pour tous les goûts et toutes les couleurs, est en réduction également : les montres “licorne”, celles à paillettes, les unies qui sont plus sobres, les plus “rock”, etc. Nous vous recommandons d’aller voir toutes les montres pour faire votre choix !

Quels sont les atouts de l’Ice Watch ?

Hormis le design original et particulièrement tendance de cette montre au bracelet en silicone, l’Ice Watch offre une étanchéité jusqu’à 10 ATM (c’est-à-dire qu’elle résiste si vous allez à la piscine ou à la mer, mais pas si vous faites de la plongée sous-marine). Et en plus, c’est une marque belge !

L’Ice Watch, l’histoire d’une marque belge

La marque Ice-Watch est créée en décembre 2006 par Jean-Pierre Lugen, un entrepreneur belge. Elles sont dessinées à Bastogne, le mécanisme vient du fabricant japonais Miyota et elles sont produites et assemblées en Chine.