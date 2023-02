L’iPhone 14 Plus est au prix concurrentiel de 1007,29€ au lieu de 1169 € sur Amazon !

Par ailleurs, les Iphones 14 “simples” et Pro Max sont toujours en promotion également. Nous vous en parlions dans un article précédent !

L’iPhone 14 Plus : les atouts

L’iPhone 14 Plus possède de nombreux atouts :

Un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces, avec une définition de 2778x1284 pixels,

Une caméra principale ultra grand-angle, de 12 mégapixels,

Un mode action, pour vos vidéos et photos en mouvement,

Un zoom optique 5x et 1x,

Une batterie qui dure jusqu’à 26h lors de vos lectures vidéos,

Une puce A15 Bionic, un processeur central 6 cœurs et un processeur graphique 5 cœurs,

La 5G ultrarapide,

Une résistance à l’eau pendant 30 minutes et jusqu’à 6 mètres de profondeur,

Et beaucoup d’autres innovations technologiques qui en font un smartphone de choix

La différence entre l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 “simple” ?

La différence est surtout au niveau de la taille de l’écran et de sa définition (0,6 pouce de plus pour la version Plus) et de l’autonomie (environ 5h de lecture vidéo supplémentaires)… et bien sûr, le prix !

La différence entre l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max ?

Là, à nouveau, il y a évidemment une différence de prix, mais également de nombreuses options supplémentaires pour l’iPhone Pro. Si la taille de l’écran reste à peu de chose près la même, la version Pro est dotée de la technologie ProMotion. De plus, elle offre une façon inédite d’interagir avec votre iPhone (le “Dynamic Island”). En outre, la caméra principale est de 48 Mpx et est munie d’un téléobjectif. La batterie est également améliorée (29h d’autonomie), ainsi que la puce (A16 Bionic au lieu de l’A15 Bionic de l’iPhone Plus).