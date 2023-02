Journée des barmen et barmaids : notre top 8 des meilleurs livres de recettes de cocktails et mocktails pour des apéros parfaits !

À lire aussi

Le résumé de notre top 8 des livres de cocktails avec et/ou sans alcool

Le plus beau et le complet : le Larousse des cocktails

©Amazon

Vous y trouverez 550 cocktails sans alcool et avec alcool (avec une proportion néanmoins en défaveur des mocktails…), tous plus beaux et plus bons les uns que les autres. Outre les recettes, vous profitez de conseils de mixologie, d’anecdotes à propos de cocktails et de bars célèbres et quelques recettes pour vos apéros dînatoires ! Bref, un ouvrage très complet et esthétique.

Le plus à thème : le livre de mocktails/cocktails geeks

©Amazon

C’est le site jeuxvideo.com qui édite ce livre qui vous propose des cocktails et mocktails inspirés des plus grands films, séries et jeux vidéo. Craquerez-vous pour le lait bleu de Star Wars, le Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie, la Sangria sanglante de The Walking Dead, le white walker de Game of Thrones ou la potion de vie de Warcraft ? Par univers, le mixologue vous propose un mocktail et un cocktail et parfois quelques accompagnements à grignoter à côté.

Le “avec alcool”, mais super simple

©Amazon

Personnellement, on aime beaucoup cette collection qui propose des tonnes de livres de recettes (à manger et à boire) ultra-faciles à suivre et qui ne demandent que des ingrédients de base. Ici, c’est une sélection de 100 cocktails, réalisables en 5 minutes chacun, grâce à une recette précise et simple. Vous y trouverez des recettes de punch au cidre, du gin à la compote de cerise ou de sangria à la pastèque, par exemple ! Quelques cocktails sans alcool sont aussi proposés, mais ce n’est pas le sujet principal…

Le “sans alcool”, mais toujours super simple

©Amazon

Même idée, mais avec des mocktails uniquement ! Toujours avec la liste des ingrédients illustrée (3 à 6 ingrédients maximum), une belle photo du mocktail et une explication simplissime des différentes étapes pour le préparer. Ce livre ne va sans doute pas révolutionner le monde du mocktail, mais vous permet de profiter de bons mélanges savoureux et garanti sans gueule de bois !

Le moins cher : à moins de 3€ !

©Amazon

Ce livre de recettes propose une sélection de 160 cocktails à base de rhum, gin, cognac, tequila, vodka, whisky, champagne, triple sec… Seul point négatif, aucun mocktail n’est proposé et les photos sont en noir et blanc. Mais son prix super-mini en fait un livre de choix pour celles et ceux qui ne sont pas branchés sobriété et illustration. À vos shakers et vos spiritueux !

Le plus personnalisé : le livre à compléter

©Amazon

Que vous soyez amateurs/amatrice ou mixologue confirmé, ce carnet de recette à compléter de 100 pages vous permettra de vous améliorer et de thésauriser vos propres créations, alcoolisées ou non ! Idéal pour faire de vous un vrai barman ou une vraie barmaid. Il ne vous reste plus qu’à tout tester et mélanger : le sirop de sucre de canne, le jus de citron, le gingembre, le lait de coco, le rhum blanc, etc. La seule limite est votre imagination (et votre palais) !

Le plus orienté binge drinking : le livre de recettes de shots

©Amazon

Vous êtes du genre à faire des blagues “je voulais boire avec modération, mais il n’est jamais venu” ? Ou vous souhaitez boire peu, mais bien ? Ce livre de recettes de one-shots est fait pour vous ! Vous y retrouvez les compositions du Baby Guinness, du Bloody Brain, du Jäger Bomb, de la Tequila Paf (grand classique !), du Flaming Dr Pepper, du Kiss Cool, etc. N’oubliez pas que la bonne pratique pour éviter les désagréments du lendemain, c’est de boire un verre d’eau entre chaque verre d’alcool !

Le plus adapté pour les grands groupes : le livre de cocktails, mocktails et punch bowls

©Amazon

Un petit prix (5,95€) et un mix de 100 cocktails avec et sans alcool pour pouvoir plaire à tous et toutes ! Vous y trouverez des mocktails travaillés, qui raviront les papilles des enfants et des adultes, et des cocktails originaux. Avantage de ce livre également : les suggestions de punch bowls qui seront parfaites si vous faites une fête avec plusieurs convives !

Vous avez aimé notre sélection ? Nous en sommes ravis ! Un dernier conseil pour les cocktails alcoolisés : boire avec modération, bien s’hydrater à l’eau pendant et après la soirée et, surtout, ne jamais prendre le volant en ayant bu ! D’ailleurs, saviez-vous d’où vient l’expression être Bob ?