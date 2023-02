Le 24 février, c’est la journée des barmen et barmaids ! D’où vient cette fête ? Et quels accessoires pour fêter ça ?

Pourquoi le 24 février est-il la journée mondiale des barmaids et barmen ?

Le 24 février est la date de la fondation de l’association internationale des barmen (en anglais, “International Bartenders Association”, l’IBA). En effet, en 1951, cette organisation voit le jour dans le bar du Grand Hotel de Torquay, une petite ville britannique, dans le but de représenter les meilleurs barmen du monde ! Parmi ces différentes activités, l’IBA organise le World Cocktail Championship (le concours mondial du meilleur cocktail) et le World Fairtending Competition (la compétition mondiale de jonglerie de bar). Elle tient également à jour une liste officielle des cocktails existants et de leur composition et organise des formations, via l’IBA Academy.

Devenir un vrai barman ou une vraie barmaid : les kits !

Pour devenir un véritable barman, rien de tel qu’un kit avec tous les outils de mixologie nécessaire.

Le kit le plus élégant et le plus complet

©Amazon

Le kit que nous vous proposons ici est non seulement élégant, mais également très complet. Vous y trouvez un shaker à cocktail avec passoire intégrée, un doseur double face (15ml et 30ml), un pilon, une cuillère à mélanger, 2 becs verseurs à liqueur, une passoire à Hawthorne, une pince à glace et un tire-bouchon.

Le kit le moins cher

Ce kit-ci est plus abordable pour les débutants qui veulent se faire la main. Un peu moins qualitatif, mais tout aussi efficace !

Le kit transportable pour des cocktails partout et tout le temps

©Amazon

Nous sommes ici plutôt sur un matériel de vrai professionnel ou presque, à un prix élevé – même si le rapport qualité/prix est excellent. Ce kit permet de transporter toute votre usine à cocktails avec vous (dont 5 bouteilles d’alcool ou de jus), lors de fêtes ou sur votre lieu de travail.

Quels sont les outils du barman ou de la barmaid ?

Les barmen et barmaids ont besoin de plusieurs outils pour faire de bons cocktails. En voici un panel non exhaustif des plus importants :

Le shaker à cocktail : un accessoire de bar essentiel, qui permet de mélanger parfaitement les saveurs de vos différents alcools et jus. Il en existe plusieurs types, dont les plus connus sont le Cobbler (plutôt destiné aux débutants) et le Boston (si vous êtes déjà expert en mixologie).

La passoire à cocktail : aussi appelée “strainer”, elle sert à retenir les petits morceaux de fruits et de glace et est souvent intégrée dans le shaker. Néanmoins, pour retenir les tout petits morceaux, rien de tel qu’une “fine strainer”, une passoire fine, qui filtrera parfaitement le cocktail.

Le Muddler : aussi appelé “pilon” en français. C’est l’outil indispensable pour les mojitos, mais pas que. Cet instrument permet d’écraser les fruits (comme le citron vert), les herbes (comme la menthe) et le sucre.

Le Jigger : appelé “doseur” en français. Il permet de mesurer la quantité d’alcool, de crème, de jus, de liqueur, etc. que vous mettez dans votre cocktail. Il est donc indispensable pour avoir des boissons bien dosées.

Le verre à mélanger : il est utile pour les cocktails qui se mélangent à la cuillère. Il a un bec verseur qui vous permet de transférer aisément les liquides d’un récipient à l’autre.

La cuillère de bar : elle est très longue pour aller jusqu’au bout de n’importe quel verre ou récipient, même les “long drinks” !

Le presse-agrumes : pour ajouter du jus d’orange ou de citron frais à vos cocktails et mocktails sans devoir sortir un électroménager compliqué, le presse-agrume en pince (manuel) est très pratique.

Le peeler : l’économe (ou, plus populairement, le pèle-patate) permet de prélever le zeste de vos agrumes pour ajouter une petite touche gustative et esthétique à vos mélanges.

La pince à cocktail : elle est appelée “garnish tongs” en anglais et sert à manipuler vos garnitures avec précision.

Les meilleurs cocktails et mocktails

Bien sûr, tout le monde connaît les Bloody Mary, les vodkas martini, les margaritas, les mimosas, le spritz et la caipirinha… Mais connaissez-vous la recette du Manhattan, du Paloma ou du Mai tai ? Plus inconnus encore, les mocktails. Pourquoi ne pas opter pour de délicieuses boissons mixées, sans une goutte d’alcool ? Meilleures pour la santé et garanties sans gueule de bois ! On vous a sélectionné pour vous 3 livres qui vous permettront de ravir les uns et les autres !

Le plus beau et le plus complet – notre préféré

Larousse des cocktails ©Amazon

Ce livre vous donne non seulement de (nombreuses) bonnes idées de cocktails et mocktails, mais vous initie également aux secrets de la mixologie et de toutes les anecdotes qui y sont liées (mixologues célèbres, bars aux histoires les plus folles, histoires des cocktails traditionnels, etc.). On recommande donc cet ouvrage très complet et, ce qui ne gâche rien, très beau.

Le livre de recettes de cocktails sans alcool

Vous ne souhaitez pas servir ou boire de l’alcool ? Vous êtes en plein dry januari ou dry februari ? Vous organisez une fête pour des enfants ? Ou vous avez tout simplement envie de changer ? Ce livre de recettes de cocktails non alcoolisés est fait pour vous !

Le livre de recettes de cocktails avec alcool

Retrouvez ici tous les cocktails alcoolisés traditionnels, mais également plein de nouvelles idées ! L’objectif du livre est de proposer des cocktails simples, que vous pourrez faire sans matériel professionnel et à partir de maximum 5 ingrédients. Vous avez une bouteille de vodka, whisky, passoa, rhum, gin ou tequila ? Le livre vous propose une multitude de possibilités pour les agrémenter et en faire de délicieuses boissons !