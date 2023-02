Comment choisir son cadenas de trottinette ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs cadenas antivol de trottinette !

La trottinette est devenue un moyen de locomotion urbain de premier ordre, et ce, depuis la démocratisation accélérée des trottinettes électriques durant la dernière décennie. Se déplacer en ville est devenu plus fluide, plus rapide, car elle permet de ne plus subir les bouchons sans dépendre des transports en commun. En revanche, il est plus compliqué de garer sa trottinette de manière aussi sécurisée qu'un deux-roues. En effet, la trottinette, plus légère et maniable, peut être plus facilement volée. C'est une proie tentante, surtout les modèles électriques ou certains modèles non électriques de haute qualité. Comment protéger sa trottinette en stationnement des voleurs ? Voici comment s'y prendre, quel matériel choisir et un top 5 des meilleures références de protection contre le vol.