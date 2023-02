Comment choisir sa machine à café ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures machines à café sans capsules !

Notre top 5 des meilleures machines à café

Pour faire le bon choix, voici le top 5 des meilleures machines à café sans dosettes.

Le meilleur rapport qualité/prix : la machine à café Calvi de Krups

©Amazon

La Calvi de Krups est une machine de type percolateur qui bénéficie du meilleur rapport qualité prix puisqu’elle dispose de diverses fonctionnalisés et reste accessible financièrement. La machine à expresso Calvi de Krups est compatible avec du café moulu et des dosettes. La pression de 15 bars permet une meilleure extraction des arômes et une mousse parfaite. 2 tasses peuvent être préparées de façon simultanée. Le petit plus ? Le plateau chauffe-tasses qui aide à conserver les boissons chaudes à la bonne température.

La machine la plus écologique : la CoffeeB de Café Royal

©Amazon

La CoffeeB de Café Royal est une de nos machines à café préférées : design élégant, innovation technologique et écologie rassemblés dans le même électroménager ! Pour ne rien gâcher, la CoffeeB de Café Royal est simple d’utilisation. Elle emploie du café compressé, enveloppé dans une fine enveloppe – les coffee balls. Conçue à 34 % de matières recyclées, cette machine permet au goût du café de délivrer tous ses arômes à chaque tasse. Nous, on a bien envie de l’adopter !

Si vous vous demandez où trouver ces petites balles de café, vous en trouvez sur Fnac notamment : décaféiné, Lungo, Lungo forte, Lungo bio, Espresso, Espresso forte, Espresso bio, Ristretto, etc.

La moins chère : la machine expresso de Beko

©Amazon

Cette machine à expresso Beko est la moins chère mais reste un excellent appareil pour les amateurs de café. Elle séduit par son look professionnel mais pas seulement : elle est simple d’utilisation car il suffit d’actionner un bouton et de régler la position pour profiter d’un bon café. La machine expresso de Beko fonctionne avec de la mouture ou des dosettes : pratique pour les indécis et indécises qui voudraient avoir les deux options. Le réservoir d’eau se remplit facilement.

La (très) haut de gamme : GranAroma de Saeco

©Amazon

La GranAroma de Saeco est réservée aux amatrices et amateurs de café qui ont l’âme de barista. Elle fonctionne grâce à une connexion Wi-Fi qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs boissons chaudes et de découvrir de nouvelles recettes. La machine à expresso GranAroma possède un broyeur et un mousseur à lait pour un café 100 % personnalisé selon son profil. Le café filtre et son verseur semblent bien loin devant tant de luxe et de choix (plus de 18 variétés de café différentes sont possibles – à vous les expressos, cappuccino, macchiato et autres délices caféinés !). Avec cette machine haut de gamme qui intègre un moulin à café, 5 000 tasses peuvent être réalisées sans effectuer de détartrage.

La machine la plus complète : Magnifica S de De Longhi

©Amazon

Pour celles et ceux qui aiment le café mais pas seulement, la Magnifica S de De Longhi propose de réaliser en plus du café une large gamme de boissons chaudes. Cette machine est un réel bijou de technologie qui possède différentes fonctions pour que chaque tasse soit dégustée avec plaisir. La Magnifica est une machine à expresso qui permet d’obtenir du café fraîchement moulu grâce au broyeur qui transforme les grains de café en une mouture parfaite. Disposant de plusieurs options, notamment pour enregistrer ses préférences selon les boissons, elle reste simple à utiliser. Elle permet de réaliser jusqu’à deux cafés en même temps. La fonction arrêt automatique est disponible pour un maximum de sécurité.

Comment choisir sa machine à café sans dosette ?

Pour choisir sa machine à café sans dosettes sans se tromper, il faut tenir compte de plusieurs critères :