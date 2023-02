Comment choisir sa machine à café avec dosettes ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures machines à café à dosettes !

Top 5 des meilleures machines à café avec dosettes

Vous êtes plutôt machine à café sans capsules ? Nous avons également rédigé un top5 des machines qui n'emploient pas de dosettes !

Le meilleur rapport qualité/prix : De’Longhi Dedica Style

©Amazon

La Dedica EC680 a été remplacée par la De’Longhi Dedica Style EC685, qui présente quelques améliorations, notamment deux réglages de mousse de lait : lait chaud ou cappuccino. Candidate à notre liste des meilleures cafetières, elle est l’une des plus remarquables machines à expresso que nous ayons testées et dispose d’un double plateau d’égouttage pour pouvoir accueillir des tasses plus grandes que le modèle précédent. C’est également l’un des percolateurs les plus fins que nous ayons rencontrés. Son fonctionnement est simple d’utilisation, avec seulement trois boutons. Des expressos simples et doubles, ainsi que du lait à la vapeur ou mousseux, sont proposés comme choix de boissons, ce qui permet de préparer facilement certaines des boissons et arômes les plus appréciés des baristas, comme le cappuccino, le latte ou le blanc plat. Bonus, elle fonctionne avec du café moulu ou des dosettes ESE, au choix !

La moins chère : Bosch Tassimo

©Amazon

Vous êtes à la recherche d’une machine à café à dosettes rapide, efficace et simple à utiliser ? L’une des machines à café à dosettes les plus appréciées du marché est la Bosch Tassimo TAS1402. Avec une disposition des boutons et une interface utilisateur simples, elle est facile à utiliser. Vous pouvez obtenir votre café à partir du mode froid en moins d’une minute car il n’y a pratiquement pas de temps de chauffe. De plus, de nombreuses variétés de café sont proposées. Le porte tasse peut être ajusté et retiré selon les besoins, et les boissons peuvent être remplies de façon manuelle selon vos préférences. De plus, elle présente un design chic et compact qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle cuisine ou bureau. Dans cet appareil, la dosette de café est pompée avec de l’eau. L’eau entre dans la dosette par un petit trou sur le bord, traverse la capsule de café et sort par un trou plus grand au milieu. À la base de la capsule, il y a un filtre à café qui empêche les grains de café moulu par un broyeur ou un moulin à café de passer à travers, permettant seulement à l’infusion de café de tomber dans votre tasse.

La plus écologique : la Philips en plastique recyclé

©Amazon

Pour des préparations de café expresso longues et puissantes qui vous changent du café filtre, utilisez Intensité Plus de votre Philips CSA240/31. Avec cette machine à café dont la structure se compose à 21 % de plastique recyclé, vous pouvez préparer deux tasses au même moment. La machine à dosettes permet d’avoir 3 longueurs de café différentes et possède une fonctionnalité d’arrêt automatique. C’est le modèle idéal si vous désirez profiter d’un café avec une couche de crème onctueuse au-dessus. Cette machine est écologique et économique car elle est fabriquée en matériaux recyclés et vous permet de réaliser des économies sur votre facture d’électricité. Son entretien et son détartrage sont faciles à réaliser.

Cependant, si vous voulez vraiment faire attention à votre empreinte écologique, nous vous suggérons de vous orienter plutôt vers des machines à café sans capsules.

À lire aussi

La plus pratique : la Krups Inissia de Nespresso

©Amazon

Bien que la Krups Inissia de Nespresso soit considérée par la célèbre marque de machines à café comme une machine d’entrée de gamme, elle apparaît fréquemment dans les listes de recommandations et de meilleurs achats de capsules et de dosettes de café. Elle reçoit toujours une impressionnante note de 4,5 étoiles sur Amazon et d’autres sites de vente au détail et ne rougit pas d’une belle renommée, même lorsqu’on la compare à des machines beaucoup plus chères. Pourquoi donc un appareil très simple est-il si populaire auprès des critiques et des véritables amateurs de café moulu ? Un café rapide et facile à préparer est l’objectif principal d’une machine à café à dosettes. La Krups Inissia est à la hauteur des attentes des amateurs de café. Avec des voyants verts sur les boutons indiquant qu’elle est prête à l’emploi, sa technologie Thermobloc passe du froid au prêt à l’emploi en seulement 25 secondes. Ensuite, il faut moins d’une minute pour préparer une tasse d’expresso ou d’autres boissons chaudes après avoir inséré la capsule.

Le design le plus élégant : Philips SENSEO Quadrante

©Amazon

La majorité des consommateurs trouveront l’apparence carrée de la Quadrante attrayante, et sa forme spécifique permet d’installer facilement l’appareil dans pratiquement n’importe quelle cuisine. La forme de la Philips SENSEO Quadrante est son élément de design le plus marquant. La capacité de cet équipement à préparer simultanément deux tasses de café est son deuxième point fort. Il est utile de savoir que pratiquement tous les appareils Senseo proposent cette fonction. Le réservoir d’eau de la Quadrante peut contenir environ 8 tasses. Cette machine à café à dosettes est l’une des plus grandes, et elle dispose d’une indication de réservoir vide. La poignée intégrée au réservoir d’eau est une autre caractéristique pratique qui facilite le remplissage de l’eau. Toutefois, l’accès au réservoir peut être assez difficile pour un gaucher.

Comment choisir sa machine à café à capsule ?

Il existe plusieurs critères à prendre en compte pour choisir une machine à café avec dosettes :

Type de dosettes : il est important de vérifier que la machine est compatible avec le type de dosettes que vous préférez utiliser. Il existe plusieurs formats de dosettes, comme E.S.E, Nespresso, Dolce Gusto, Expresso, etc.

Équipement : certains modèles peuvent être équipés de fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un distributeur de lait, une fonction d’écoulement automatique, un système d’arrêt automatique, etc. A choisir en fonction de vos goûts personnels, donc.

Capacité d’eau : assurez-vous que la capacité de l’eau est suffisante pour vos besoins quotidiens - pour ne pas devoir aller remplir le réservoir à eau plusieurs fois par jour.

Température de l’eau : certaines machines permettent de régler la température de l’eau, ce qui peut être un atout pour obtenir un café de qualité.

Marque et fiabilité : certaines marques sont plus fiables que d’autres. Informez-vous sur les commentaires des consommateurs et les évaluations en ligne pour déterminer la fiabilité d’une machine.

Garantie : assurez-vous que la machine est couverte par une garantie suffisamment longue et incluant des services d’assistance.

Dimensions et design : assurez-vous que la machine s’intègre bien dans votre cuisine en termes de dimensions et de design. Une machine qui prend trop de place sur votre plan de travail ou qui vous encombre va être rapidement énervante...

Budget : il existe une grande variété de machines à café avec dosettes, allant des modèles entrée de gamme à d’autres haut de gamme coûteux. Déterminez votre budget en fonction de vos moyens, bien entendu, mais également de l'utilisation que vous allez faire de votre machine à café et cherchez un appareil qui offre un bon rapport qualité/prix.

En prenant en compte ces critères, vous pourrez choisir une machine à café qui répond à vos besoins et à vos attentes en termes de qualité de café, de fonctionnalités et de budget.