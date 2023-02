Comment choisir un fer à repasser ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs fers à repasser !

Notre top 5 des meilleurs fers à repasser

Le fer à repasser haut de gamme : la centrale vapeur Rowenta Silence Steam Pro

Fer à repasser Rowenta ©Amazon

Cet appareil électroménager est un véritable bijou et risque de faire aimer le repassage même à celles et ceux qui redoutent cette tâche ménagère. La centrale vapeur Rowenta Silence Steam Pro est la plus puissante et la plus silencieuse des centrales vapeur. Elle élimine en un seul passage tous les plis, même les plus difficiles, et permet donc de défroisser tous les textiles en un rien de temps. La semelle, brevetée et fabriquée en inox, contient 400 micro-trous pour une diffusion optimale de la vapeur et une glisse parfaite. Elle garantit aussi une précision parfaite et une qualité digne des professionnels. Le réglage de la température est manuel et le réservoir d’eau amovible. Des options sont disponibles comme le défroissage vertical, la fonction pressing, l’effet assainissant, le système anti-goutte, le mode éco et l’arrêt automatique.

Le meilleur rapport qualité/prix : le Calor Easygliss Plus

Calor Easygliss fer à repasser ©Amazon

Le Calor EasyGliss Plus est le fer à repasser au meilleur rapport qualité/prix. Doté d’une semelle qui assure une glisse parfaite, ce fer à repasser transforme le repassage. Il devient très simple de défroisser les vêtements notamment grâce à la fonction pressing qui élimine les plis les plus tenaces. D’une puissance de 2500 watts, ce fer a un temps de chauffe express. Le débit de vapeur continu garantit des performances exceptionnelles sur tous les textiles. Ce fer possède la protection anti-goutte et ne forme donc pas de taches sur les vêtements. Avec son système anti-calcaire, ce fer a une durée de vie prolongée.

Le moins cher : le Philips Série 3000

Philips 3000 fer à repasser ©Fnac

Inutile d’avoir un gros budget pour acheter un bon fer à repasser. Le Philips Série 3000 a toutes les caractéristiques et les performances d’un fer à vapeur haut de gamme. Sa semelle en céramique glisse en douceur sur tous les vêtements et possède un revêtement antiadhésif et anti-rayures. Le débit de vapeur est puissant et continu pour dire adieu à tous les plis. Le gros avantage de ce fer est qu’il diffuse de la vapeur verticale et permet donc défroisser un vêtement suspendu sur un cintre sans avoir à utiliser la table à repasser. Avec le système anti-goutte, les vêtements ne risquent pas d’être tachés ou décolorés, même en cas de repassage à basse température.

Le meilleur fer à repasser sans fil : le Rowenta Freemoov

Rowenta Freemoov fer à repasser ©Amazon

Pour ceux qui n’aiment pas être gênés par le cordon lors des sessions de repassage, il existe des fers à repasser sans fil. Le Rowenta Freemove possède toutes les qualités nécessaires pour se classer parmi les meilleurs fers à repasser. Il est à la fois léger, ergonomique et pratique. Il se recharge en cours de repassage ce qui évite les moments d’attente et aide ainsi à gagner en rapidité. Il est équipé d’un système anticalcaire qui offre un débit de vapeur optimal sur la durée, une fonction arrêt automatique pour ne pas engendrer de dégâts s’il est laissé sans surveillance et un système anti-goutte pour ne pas tacher le linge en cours de repassage. Le débit de vapeur est réglable manuellement.

Le meilleur fer à repasser pour voyager : le Tristar ST-8132

Tristar - fer à repasser de voyage ©Amazon

Quelle déception de trouver ses vêtements avec des plis au moment d’ouvrir sa valise ! Pour y remédier, une solution existe : le fer à repasser de voyage. Le Tristar ST-8132 est idéal de par sa taille qui le rend léger et facile à transporter. Le gros avantage est la poignée pliable car le fer ne prend que peu de place dans un sac ou une valise. Il est même adapté à une utilisation en plein air. Un verre doseur permet de remplir le réservoir d’eau en toute simplicité. Un bouton permet d’activer ou non le jet de vapeur et un autre sert au réglage de la température selon les vêtements. Avec sa puissance de 1 000 watts, ce fer chauffe rapidement.

Comment choisir son fer à repasser ?

Le repassage étant l’une des tâches ménagères les moins appréciées par les ménages, il faut donc se diriger vers un fer qui donne envie de repasser. Pour cela, plusieurs critères sont à prendre en compte :

Le confort est essentiel et c’est le poids de l’appareil qui va le déterminer, car plus un fer est léger, plus il sera agréable à manier et à déposer sur la table à repasser.

Pour un repassage parfait et des vêtements sans plis, il faut une semelle avec une pointe effilée car il sera plus simple d’éviter les faux plis et d’atteindre les zones difficiles d’accès, comme les poches, les boutonnières ou les cols de chemise.

Le débit de vapeur , qui correspond à la quantité d’eau transformée par minute, a également son importance puisque plus elle est élevée, plus elle sera importante, et c’est grâce à cette vapeur que le linge va se défroisser.

Un autre critère essentiel est la puissance , exprimée en watt. Cette fois aussi, plus elle est élevée, plus le fer monte rapidement en température et consomme donc moins d’énergie.

La fonction anti-goutte et le système anticalcaire sont essentiels pour éviter d’avoir des vêtements bien repassés mais tachés par le calcaire ou les gouttelettes lors du repassage. Ce sont des vrais plus qui pèsent dans le choix de l’appareil.

Enfin, pour éviter les accidents domestiques, un fer doté de l’arrêt automatique est à privilégier. Il s’éteint tout seul après une période d’inactivité même s’il reste branché et posé sur la table à repasser.

En tenant compte de tous ces critères, il est plus simple de choisir le meilleur fer à repasser pour donner l’illusion que les vêtements sortent tout droit du pressing !