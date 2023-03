Comment choisir son imprimante portable ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures imprimantes photos portables !

Notre top 5 des imprimantes portables

Les mini-imprimantes ont de nombreux avantages et sont parfaites pour réaliser des impressions de qualité sur du papier photo de façon presque instantanée. Nous avons sélectionné pour vous 5 imprimantes portables qui méritent le coup d’œil.

L’indémodable : l’imprimante photo de poche Polaroid

©Amazon

Polaroid est la marque indémodable des photographies instantanées ! Si les appareils photos sont de nouveau à la mode depuis quelques années, c’est également le cas des mini-imprimantes. Avec l’imprimante photo de poche Polaroïd Hi-Print, il est très simple d’imprimer des images de haute qualité depuis un appareil mobile. Cette imprimante utilise la technologie des cartouches à colorant pour obtenir une excellente qualité d’impression en moins d’une minute. Elle est également équipée de la sublimation thermique pour une impression de haute qualité. La Polaroid Hi-Print nécessite une connectivité Bluetooth et se recharge à l’aide d’un adaptateur pour Smartphone ou via une prise USB.

Le meilleur rapport qualité/prix : l’imprimante Step de Kodak

©Amazon

La mini-imprimante Step de Kodak est une petite imprimante compacte qui remplit parfaitement ses fonctions. Elle se glisse dans un sac ou une poche et se contrôle grâce à l’application gratuite Kodak Photo Printer. Pour la faire fonctionner, il suffit de la relier à son Smartphone ou sa tablette grâce à la connectivité Bluetooth. Plus besoin d’investir dans des cartouches avec l’imprimante portable Kodak. En effet, l’encre est contenue dans le papier photo. Il est possible de recadrer les images, de choisir entre le format portrait ou paysage et de personnaliser les photos avec des filtres, des bordures ou des autocollants. Cette imprimante nomade offre un excellent rapport qualité/prix.

L’imprimante la moins chère : l’imprimante M02 de Phomeno

©Amazon

Pour imprimer ses clichés de façon occasionnelle, par exemple à l’occasion d’un évènement précis, l’imprimante M02 de Phomeno est idéale. Compacte, elle est compatible avec les Smartphones et les tablettes et fonctionne grâce à une application. L’imprimante de poche de Phomeno offre une belle qualité d’impression pour un modèle proposé à ce prix (moins de 50€ sur Amazon).

L’imprimante photo la plus simple d’utilisation : l’Instax Wide Link de Fujifilm

©Amazon

L’Instax Wide Link de Fujifilm est sans doute la meilleure imprimante portable pour retrouver ses plus beaux clichés sur du papier photo. Élégante, l’imprimante est aussi compacte et légère. Elle est simple à utiliser car il suffit d’appuyer sur un bouton pour l’allumer ou l’éteindre. L’Instax nécessite des cartouches de 10 films instantanés. Il est possible de personnaliser ses clichés avec des filtres pour exprimer sa créativité et même d’ajouter un logo ou un code QR. L’impression se fait de manière rapide et silencieuse. Un autre de ses avantages est qu’elle utilise le papier Instax, très apprécié par les amateurs de photos depuis des années.

L’imprimante portable de qualité professionnelle : la Selphy CP1300 de Canon

©Amazon

Bien qu’elle ne soit pas à jet d’encre, la Selphy CP1300 de Canon offre des résultats extrêmement satisfaisants. Elle se connecte via le réseau Wifi et peut donc imprimer des clichés sans nécessiter de câbles pour Smartphone ou tablette. L’imprimante portable Canon fonctionne donc avec la technologie d’impression de sublimation thermique et a donc l’avantage de ne pas nécessiter de cartouches. L’encre et le papier photo s’achètent en pack.

Comment choisir son imprimante portable ?

Pour bien choisir son imprimante portable, il faut tenir compte de plusieurs critères.