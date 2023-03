Vous n’avez plus 24h

Nous sommes dimanche matin, votre mamie doit arriver d’une minute à l’autre et vous avez oublié de trouver une surprise ? Voici quelques idées cadeaux express que vous obtenez en quelques minutes seulement.

On vous détaille ces cadeaux de dernière minute plus bas dans l’article !

Vous avez encore 24h

On vous rassure : vous êtes large ! Peut-être pas assez pour un cadeau personnalisé, mais assez pour avoir quelque chose de très chouette, de concret et qui fera plaisir à votre mamie !

Nous vous recommandons d’aller voir notre article sur les cadeaux Amazon parfaits pour les grands-mères ! La livraison se fait en 24h et vous aurez le cadeau en temps et en heure pour l’offrir à l’heureuse fêtée.

Autre bon plan : Mediamarkt propose actuellement des centaines d’appareils électroménagers et high tech à -21 % et offre une livraison gratuite en 24h également : vous pourrez sûrement trouver un coussin chauffant, une tablette, un smartphone, un appareil électroménager, une montre connectée ou une nouvelle TV (selon votre budget) qui plaira à votre grand-mère.

Les cadeaux express, quand on n’a plus 24h !

Notre préféré : un jeu d’évasion familiale, l’escape game urbain

Pour les grands-mères actives qui n’ont pas peur de faire un véritable jeu de piste avec leurs petits-enfants et enfants, tout en découvrant de nombreuses informations sur la ville dans laquelle le jeu se passe. De nombreuses villes sont disponibles : Bruxelles, Charleroi, Bruges, Mons, Malines, Gand, Namur, Liège, Tournai, Dinant, Leuven, Louvain-la-Neuve, Doel, Anvers, Ostende, Soignies, Arlon, Durbuy, etc. et dans plusieurs villes de France (dont Lille). L’occasion de faire un citytrip familial avec 2h de suspens et de découverte ! Il y a différents thèmes et modèles, pour des participants d’âges différents… Vous avez donc une option de jeu même si vous êtes avec des tout-petits.

Le cadeau express : l’e-bongo, qu’il suffit d’imprimer

Adapté à tous les budgets (puisque les bongos vont de 16,92€ (pour un moment gourmand à deux) à 639,8€ (pour un week-end avec vol en montgolfière) et ultra-pratique pour les retardataires, puisqu’il suffit de l’imprimer pour avoir un beau cadeau à offrir à votre mamie ! La sélection Bongo pour grands-parents mise surtout sur la gastronomie, les voyages et le bien-être, mais rien ne vous empêche d’offrir une vraie aventure à votre mémé : pilotage d’une voiture de course, vol en hélicoptère, saut en parachute à l’intérieur, VTT, etc.

L’abonnement presse, un cadeau qui a du sens

Votre mamie est une férue d’actualité économique ou sportive ? Elle ne rate pas une nouvelle régionale ? Elle veut se tenir parfaitement au courant de ce qu’il se passe dans le monde et avoir les dernières infos sans jamais attendre ? Lui offrir un abonnement presse est un cadeau qui lui fera plaisir et qui a du sens.

Et pour l’offrir joliment ? Passez vite par une librairie acheter le journal papier de l’abonnement choisi pour elle et mettez un petit ruban festif autour : le tour est joué !

Gros plan sur les ebooks et livre audio, le cadeau en urgence parfait

Si votre grand-mère est fan de littérature, rien de tel qu’un e-book ! Vous n’avez pas d’idées ? Dans les must-have du moment, il y a “La Doublure” de Mélissa Da Costa, “Le silence et la colère” de Pierre Lemaître ou “Il était deux fois” de Franck Thilliez.

Vous préférez que votre mamie puisse choisir ? Alors, pourquoi ne pas lui offrir un abonnement Kindle ? Pour 9,99€/mois, elle reçoit mensuellement un crédit pour acheter le livre de son choix. En plus, les premiers 30 jours sont gratuits !

Votre mamie a du mal à lire ? Pas de souci : les livres audio seront ses plus grands alliés pour continuer à profiter du bonheur de la littérature !

Et si vous préférez toujours l’option où Mémé a le choix, il y a aussi l’abonnement Audible qui permet d’avoir un livre audio au choix par mois pour 9,99€.