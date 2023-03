Vente flash chez Fnac : ces tapis de course sont en réduction jusqu’à -58 % ! On vous en dit plus sur les modèles en soldes.

Les tapis de marche et de course sont toujours un bon investissement : ils vous permettent de faire du sport même quand il faut mauvais et même quand vous n’avez pas très envie de vous déplacer jusqu’à la salle de sport. Souvent, le frein pour l’achat d’un tapis de course est plutôt le prix. Mais, bonne nouvelle, pendant quelques jours, certains modèles sont en promotion sur Fnac.be. Nous vous en présentons quelques modèles :