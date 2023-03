Quelles sont les caractéristiques de la friteuse diététique Cecotec ?

La friteuse Cecotec offre une zone de cuisson de 5,5 litres, de sorte que vous puissiez cuisiner pour toute la famille en une seule cuisson. Elle dispose de la technologie PerfectCook, qui fait circuler de l’air chaud à l’intérieur de l’appareil pour garantir une meilleure cuisson. Enfin, l’électro possède un thermostat vous permet d’aller de 80°C à 200°C et une minuterie allant jusqu’à 60 minutes. Une protection contre la surchauffe est également prévue. Outre ces points technologiques, la friteuse sans huile a un design élégant et est faite en acier inoxydable, afin de lui offrir une vraie robustesse. Son écran tactile multifonction ajoute en esthétique et en praticité !

Quels sont les avantages d’une friteuse sans huile ?

Les avantages d’une friteuse sans huile sont nombreux :