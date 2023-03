Comment choisir son tapis de course pliable ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs tapis de running pliables

À lire aussi

Notre top 5 des tapis de course pliables

Voici notre sélection pour trouver le meilleur tapis de course en fonction de ses besoins et de ses objectifs.

Le tapis de running pliable le plus polyvalent : le TR-100 de VirtuFit

©Bol.com

Pour retrouver une bonne endurance et faire son jogging à domicile, le TR-100 de VirtuFit est l’appareil de fitness qui se démarque par son excellent rapport qualité/prix. Il mesure la fréquence cardiaque et la condition physique au moment du test de récupération pour adapter la séance d’entraînement. L’inclinaison et la vitesse sont automatiquement réglées en fonction des résultats du test. Toutefois, il est possible de faire ses propres réglages (inclinaison, vitesse maximale, durée…) pour faire du sport à son rythme. Pour une session de fitness encore plus agréable, ce tapis motorisé VirtuFit possède une entrée MP3 permettant d’écouter de la musique tout en brûlant des calories.

Inclinaison maximale : 12 %

Vitesse maximale : 16 km/h

Utilisation maximale : 2h/jour

Tapis de course pliable : oui

Le tapis de course pliable le plus élégant et le moins encombrant : le X21 de WalkingPad

©Amazon

Cet appareil de fitness est polyvalent. Le X21 de WalkingPad permet de pratiquer de la marche douce ou la course rapide. Pour cela, il suffit de régler l’intensité grâce au bouton rotatif présent sur le guidon du tapis. L’écran LCD du tapis aide à connaître en temps réel le rythme cardiaque, les calories perdues, la distance parcourue et la vitesse. Il est même possible de faire ses entraînements en musique. Pliable, ce tapis de course motorisé ne prend que peu de place une fois la session de fitness terminée. Les deux roulettes sont utiles pour déplacer l’appareil facilement. Le design très épuré et stylé de ce tapis de marche et course en fait un choix idéal pour les personnes qui ont moins d’espace et qui devront ranger leur appareil dans une pièce de vie comme le salon ou une chambre. Très silencieux et avec une bonne absorption des coups, il est parfait pour les personnes qui vivent en appartement.

Inclinaison maximale : Pas de possibilité d’inclinaison

Vitesse maximale : 12 km/h

Tapis de course pliable : oui

Le tapis de course pliable pour les débutants : Cardio Fit T10 de Tunturi

©Bol.com

Pour les coureurs désireux de se remettre en forme ou de pratiquer la marche rapide à leur rythme, le Cardio Fit T10 de Tunturi est parfait. Il peut être utilisé pour marcher ou courir et amortit les chocs, ce qui le rend agréable à utiliser. Ce tapis de marche et de course ne prend que peu de place une fois plié et se déplace aisément grâce à ses roulettes. Toutes les indications concernant le cardio, les calories, la durée de l’entraînement sont affichées sur l’écran LCD.

Inclinaison maximale : Pas de possibilité d’inclinaison

Vitesse maximale : 12 km/h

Tapis de course pliable : oui

Le tapis de course pliable le plus vendu : le tapis de course GoPlus

©Amazon

Numéro 1 des ventes de tapis de course sur Amazon, cet appareil de fitness Go Plus permet d’aller jusqu’à du 12km/h et promet une utilisation silencieuse. L’écran LCD affiche votre vitesse cardiaque, votre vitesse, votre distance, le temps de course et les calories brûlées pendant votre séance sportive. Un système d’amortissement intégré permet de préserver vos articulations, notamment vos genoux.

Inclinaison maximale : Pas de possibilité d’inclinaison

Vitesse maximale : 12 km/h

Tapis de course pliable : oui

Le tapis de running pliable plus rapide : le Hop-Sport

©Amazon

Le tapis roulant motorisé Hop Sport permet aux coureuses et coureurs chevronnés d’aller jusqu’à 20km/h ! 18 programmes vous sont proposés et vous pouvez évidemment programmer vous-même vos entraînements manuellement. Cependant, s’il est pliable, il reste encombrant. Sur ce modèle, on privilégie la puissance plutôt que le côté “rangement pratique”.

Inclinaison : Oui

Vitesse maximale : 20 km/h

Tapis de course pliable : oui

Comment choisir son tapis de course ?

Un tapis de course motorisé est un appareil de fitness qui représente un certain investissement. Il est donc essentiel de ne pas se tromper dans son choix et de trouver le tapis le plus adapté. Pour cela, plusieurs critères sont à prendre en compte.