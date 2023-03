Pour voir les réductions sur les boissons, choisissez dans le menu par catégorie “Vin et bulles, bières, apéritifs et spiritueux” ou “eau, boissons gazeuses, jus de fruits et boissons chaudes”.

À lire aussi

Bières, cava et alcools en promotion

Au niveau des promotions sur la bière :

©Collect&Go

N’oubliez pas que les boissons alcoolisées se consomment avec modération, même pour l’apéro !

À lire aussi

Sans alcool, la fête est plus folle (et moins chère)

Côté sobriété, nous ne sommes pas en reste pour les réductions !

©Collect&Go

Et si vous êtes à la recherche de bons mocktails et cocktails, nous avons écrit un article sur le sujet !