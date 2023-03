Comment choisir sa conteuse pour enfant ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures conteuses pour enfant

Notre top 5 des conteuses pour enfants

Les chambres d’enfants débordent de jeux et jouets divers. Si vous recherchez des jeux éducatifs aussi bien pour un bébé que pour un enfant plus grand, faites le choix d’une fabrique à histoires. Découvrez notre top 5 des conteuses pour que votre enfant puisse profiter de contes et histoires tout en s’amusant. Une idée cadeau pour enfant parfaite, que ça soit pour son anniversaire, pour Noël ou pour fêter un événement !

La pionnière : la Fabrique à Histoires de Lunii

©Amazon

Faut-il encore présenter la Fabrique à Histoires de Lunii ? Devenue un incontournable des conteuses pour enfants, la Fabrique à Histoires de Lunii séduit de nombreux parents de jeunes enfants. Fabriquée en France, elle donne la possibilité aux enfants de créer leurs propres histoires en choisissant leur personnage, l’univers, le héros et un objet. En plus d’être ludique, c’est vraiment amusant car il y a un côté aléatoire et surtout, la conteuse éloigne les enfants des écrans ! Plusieurs histoires à écouter sont déjà intégrées dans la conteuse et il est possible d’en télécharger d’autres pour s’endormir avec de nouvelles belles histoires.

Le meilleur rapport qualité/prix : Merlin

©Amazon

La conteuse pour enfants Merlin est le résultat d’une collaboration entre Radio France et Bayard. Cela donne une enceinte proposant des contenus éducatifs, ludiques, des contes classiques ou pédagogiques pour améliorer l’apprentissage de la lecture ou de simples histoires audio pour se détendre. La conteuse Merlin se distingue par la qualité de ses histoires. Les parents peuvent fixer des restrictions horaires pour limiter l’utilisation de la conteuse. Du contenu supplémentaire est disponible en téléchargement.

La moins chère : Il était une fois de Clementoni

©Fnac.be

Destinée aux tout-petits, la conteuse Il était une fois de Clementoni est accessible aux petits budgets mais elle est surtout très simple à utiliser et à prendre en main. Il suffit de tourner les rouleaux et d’appuyer sur un bouton pour lancer l’histoire. L’enfant choisit son décor, son personnage, ses animaux pour créer sa propre histoire. La conteuse pour enfants de Clementoni participe à l’éveil des jeunes enfants et stimule leur imagination et leur créativité. Cette conteuse, recommandée à partir de 3 ans, est aussi utile pour développer le vocabulaire des enfants et ainsi favoriser leur apprentissage de la lecture tout en gardant un côté amusant.

La conteuse la plus éducative : la Conteuse merveilleuse de Joyeuse

©Amazon

Cette fabrique à histoires s’inspire de la méthode Montessori et ressemble au premier abord à un cube pour enfant. La Conteuse merveilleuse de Joyeuse convient aux tout-petits dès 2 ans, car elle est très simple à utiliser. Elle ne comporte pas de bouton car il suffit de la secouer trois fois pour entendre une histoire. Au total, ce sont 66 comptines, contes, fables et histoires qui sont contenues dans la Conteuse merveilleuse de Joyeuse. Elle participe à l’éveil des enfants et les aide à grandir sans ondes et sans écran.

La meilleure conteuse pour aider à s’endormir : StoriKid de Vtech

©Amazon

Pour les parents de tout-petits ou de jeunes enfants qui ont des difficultés à s’endormir, le Storikid de Vtech peut mettre fin à ce problème ! Les voix douces et agréables donnent vie aux chansons, contes, poésies, fables et histoires tout en calmant les enfants. Avec le Storikid de Vtech les parents ou grands-parents peuvent enregistrer leurs histoires ou télécharger du contenu supplémentaire en ligne. Les enfants pourront l’utiliser en toute autonomie car ils comprendront facilement sur quelles illustrations appuyer pour lancer les histoires. L’avantage de cette conteuse est de projeter au plafond des images animées pendant la diffusion de l’histoire audio ! Bonus : le petit chien qui raconte des blagues et des anecdotes !

Comment choisir sa conteuse pour enfants ?

Comme tout objet destiné à un enfant, il est important de tenir compte de différents critères pour le choix de sa conteuse.