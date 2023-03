Le contenu du pack PlayStation 5 à 592€ est le suivant : la PlayStation 5, 1 manette Dualsense et 1 socle. Bref, la base, mais pour un prix avantageux !

La PS5 Blu-Ray avec God of War Ragnarok

Vous voulez jouer tout de suite ? Ce pack à 699€ vous propose la PlayStation 5 Blu-Ray et le jeu God of War !

Mediamarkt propose d’autres packs intéressants avec jusqu’à 4 jeux : le prix est un plus élevé (724€) et les jeux un peu moins connus. On retrouve néanmoins des classiques comme GTA V, Metro Exodus ou Tiny Tina, par exemple... Et l'offre comprend un pack de démarrage avec une box de chargement, des protège-manettes et des thumb grips de remplacement.

La Playstation 5 : histoire d’une console de jeu toujours indisponible

La vice-présidente du matériel et du SIE chez Sony, Isabelle Tomatis, avait promis il y a plusieurs semaines que la Playstation 5 serait dorénavant plus facile d’accès en Europe et que les revendeurs belges pourraient renflouer leurs stocks. Fin 2022, Sony avait déjà annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles de jeux, après plus de deux années de pénurie, provoquées par un manque de composants électroniques. Les fans de gaming et de la célèbre console s’étaient alors réjouis… Avant de déchanter : aujourd’hui, la PS5 est encore très difficile à dénicher !