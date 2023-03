Comment choisir sa brosse à dents électrique ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures brosses à dents électriques !

Notre top 5 des brosses à dents électriques

Choisir une brosse à dents électrique de qualité, adaptée à vos besoins et votre budget n’est pas si simple. C’est pourquoi nous allons vous présenter dans cet article notre sélection des 5 meilleures brosses à dents électriques, ainsi que les critères les plus importants à prendre en compte lors de votre achat.

La brosse à dents électrique au meilleur rapport qualité/prix : Oral-B Pro 1 de Braun

La brosse à dents électrique Oral-B Pro 1 de Braun propose plusieurs fonctionnalités pratiques : un minuteur (4x30 secondes), un indicateur du niveau de la batterie (connaître le niveau de la batterie est une option très pratique pour éviter les mauvaises surprises lors du brossage) et un manche capteur de pression afin de protéger vos gencives.

©Amazon

La brosse à dents électrique se connecte par Bluetooth et bénéficie de la technologie 3D (oscillations, rotations et pulsations). Son étui de voyage vous permet de la glisser facilement dans votre sac lors de vos déplacements. Cette brosse à dents connectée est disponible en plusieurs couleurs (noir, bleu, rose). Tout ça pour un tout petit prix puisque la brosse ne coûte que 34,85€.

La brosse à dents électrique la plus silencieuse : Oclean X Pro Elite

©Amazon

Certains utilisateurs et utilisatrices de brosses à dents électriques se plaignent du bruit de leur appareil. Vous êtes sensible au bruit (ou vous avez un bébé au sommeil fragile) ? Avec la brosse à dents Oclean X Pro Elite, vous pouvez brosser vos dents silencieusement (moins de 45 dB) et agréablement. Elle a tout pour plaire : un écran tactile qui vous indique le score ainsi que le temps de brossage, un capteur de pression pour la protection de vos gencives et 4 modes de brossage (propre, sensible, massage, blancheur). Le chargeur de la brosse à dents sonique est un câble USB qui vous permet de la recharger n’importe où. Sa batterie bénéficie d’environ 35 jours d’autonomie.

La brosse électrique plus transportable : Philips SoniCare 3100

Avec sa couleur rose pastel ou blanche, son design épuré et ergonomique, la brosse à dents Philips SoniCare 3100 trouve parfaitement sa place dans votre salle de bains.

©Amazon

Elle propose plusieurs fonctionnalités : un capteur de pression afin de ne pas appuyer trop fort, une minuterie intégrée ainsi qu’un rappel pour remplacer la tête de brosse. Elle est parfaite pour les voyages. Le chargeur de la brosse à dents sonique Philips est un embout USB. Vous pouvez l’emporter partout en la rangeant simplement dans son étui de transport, et même la recharger avec une batterie externe ou un allume-cigare.

La brosse à dents high-tech : Oral-B iO 9N

La brosse à dents Oral-B iO 9N bénéficie de la technologie révolutionnaire IO : un brossage professionnel, doux et purifiant.

©Amazon

Son intelligence artificielle propose un suivi des dents en 3D afin de surveiller le brossage via son application et ainsi de vous guider vers un nettoyage optimal. Elle présente un affichage interactif en couleur ainsi que 7 modes de brossage (propreté, douceur, soin des gencives, propreté intense, blancheur, extra-douceur, propreté de la langue). La brosse à dents haut de gamme possède aussi un capteur de pression intelligent qui indique à l’aide d’une alerte de différentes couleurs si le brossage est trop fort ou trop faible. Elle est fournie avec un chargeur magnétique et un étui de voyage. Bref, cette brosse à dents de luxe vous offre une santé bucco-dentaire au top !

La brosse à dents électrique la moins chère : Oral-B Vitality 100

©Amazon

La brosse à dents Oral-B Vitality 100 se contente de l’essentiel afin de vous offrir un brossage des dents optimal à moindre budget (moins de 20€ !). Les poils souples de la brossette CrossAction entourent pleinement la dent lors de leur passage. En associant oscillations et rotations, le brossage électrique procure un nettoyage en profondeur, bien meilleur que celui d’un brossage manuel. L’appareil dispose également d’un minuteur intégré (4x30 secondes) qui vous signale lorsqu’il est temps de changer de zone.

Comment choisir sa brosse à dents électrique ?

Les principaux critères à prendre en compte pour choisir sa brosse à dents électrique sont :