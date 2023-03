Ne loupez pas ça : Collect&Go propose des promotions sur les œufs en chocolat pendant quelques jours !

Les œufs en chocolat Milka à -15 %

Quand fête-t-on Pâques cette année ?

La Pâques catholique sera célébrée le 9 avril 2023.

Les traditions des différents pays de la chasse aux œufs

Le saviez-vous ? Si, en Belgique, ce sont le plus souvent les cloches, de retour de Rome, qui cachent les œufs pour les enfants ; Dans une partie de l’Allemagne, en Suisse et en Alsace, c’est plutôt le lièvre de Pâques. Cependant, la tradition est éclatée, en Allemagne : en Bavière, ça sera plutôt un coq qui disséminerait sa progéniture aux quatre coins du jardin. En Thuringe et Westphalie, c’est un renard qui est responsable de l’éparpillement des œufs en chocolat alors que dans la région de Hanovre, c’est un coucou. En savoir plus sur les œufs de Pâques.