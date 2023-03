L’avantage santé : le filtre Brita permet d’éliminer jusqu’à 99 % du plomb contenu dans l’eau du robinet. En outre, elle filtre le zinc, le cadmium, le chlore, le cuivre et le mercure.

L’avantage écologie : en buvant avec Brita, vous évitez d’acheter de nombreuses bouteilles en plastique. Environ 900 bouteilles jetables par filtre : ça fait beaucoup de déchets en moins dans l’océan et dans les décharges !

L’avantage goût : les filtres Brita réduisent le goût et l’odeur du chlore. Votre eau sent et goûte meilleur.