Ces brosses à dents électriques haut de gamme sont à mini-prix pour quelques jours sur Fnac : “des effets immédiats” !

La brosse à dents Oral-B iO 9S

Ultra-technologique, très élégante et pleine de possibilités, cette brosse à dents Oral-B possède :

Une technologie magnétique révolutionnaire qui permet d’enlever la plaque dentaire avec une efficacité incroyable

La technologie 3D : oscillo-rotatif-pulsatoire, avec 17 400 pulsations et 20 000 oscillations par minute, ainsi que des microvibrations

Un capteur de pression : pour que vous ne blessiez pas vos gencives en appuyant trop fort

7 programmes : standard, gencives, doux, ultra-doux, blancheur, pro-clean et propreté de la langue

Un écran Oled : un écran couleur interactif qui offre un look futuriste à votre brosse à dents tout en vous faisant bénéficier d’une praticité sans limite.

Une autonomie de presque une heure

Les critiques des utilisateurs et utilisatrices sont, en immense majorité, très positives : on parle d'effets immédiats, de la meilleure hygiène bucco-dentaire obtenue depuis des années, etc.