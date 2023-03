Les blenders ont de multiples utilités : faire des smoothies, des panades, des milk-shakes, de la glace pilée, des sauces, etc.

Le Blender Philips : pratique et de qualité

Le Blender Philips est un petit électro à avoir absolument chez vous !

©Amazon

Il vous garantit une texture uniforme et lisse en 45 secondes à peine, grâce à la technologie ProBlend. Rien ne résiste à son moteur de 450 watts, ni les fruits, ni la glace ! Il a une capacité de 1,9 litre et le conteneur plastique, inclus dans le pack, est d’un litre. Il est parfait pour emporter dans son sac pour le travail ou à la main lors d’un running. Toutes les parties amovibles du blender et la gourde-contenant sont lavables au lave-vaisselle.