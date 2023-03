À la base, elle coûte 99€ sur le site :

-30 % pour les jours Fnac, soit 30€ de réduction

-25€, remboursé après achat par Dolce Gusto

et 2 boîtes de capsules remboursées (l’équivalent d’environ 10,8€)

Bref, vous obtenez votre Dolce Gusto pour moins de 35€.

La Dolce Gusto Krups : une valeur sûre !

La Dolce Gusto vous permet de faire toutes sortes de cafés : cappuccino, macchiato, café latte, décaféiné, etc. mais également du thé et du chocolat chaud ! Vous pouvez régler l’intensité du café et le volume de la tasse. C’est une machine à café qui offre un excellent rapport qualité/prix et elle est garantie 2 ans.

Les jours Fnac

Cette belle promotion s’inscrit dans le cadre des Jours Fnac. Pendant 15 jours, Fnac offre à ses adhérents et adhérentes de très belles promotions sur des centaines de produits de son e-commerce.