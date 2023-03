Ne ratez pas ces deux poêles Tefal et leur poignée amovible à -40 % : découvrez le set au prix ultra-concurrentiel de 52,95€ !

Les poêles Tefal Ingenio

Les poêles Ingenio fonctionnent sur tous les feux, même l’induction, et passent au four sans difficulté. Elles sont faites en inox de qualité, garanti 10 ans, et le revêtement antiadhésif vous garantit une cuisson facilitée qui n’accroche pas. En outre, le design est pensé pour vous faciliter la tâche dans le rangement de la cuisine, puisque les poêles sont facilement empilables et sans manche qui dépasse, puisque celui-ci est amovible. Enfin, elles bénéficient de la technologie thermo-spot de Tefal : lorsque l’indicateur au centre de la poêle devient rouge, c’est que la température de cuisson idéale a été atteinte.