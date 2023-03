Et les dosettes ?

Parce qu’acheter une nouvelle machine à café à dosettes, c’est une chose, trouver les dosettes adaptées et à bon prix en est une autre. Re-bonne nouvelle ! Amazon propose aussi de belles promotions sur des capsules Senseo :

La Senseo de Philips, un classique !

Connaissez-vous la Senseo de Philips ?

La Senseo de Philips offre un design moderne, un réservoir de 0,7 litre et une option “crema plus” pour rendre vos cafés un peu plus gourmands. Elle permet de faire deux tasses de café à la fois et possède la technologie “booster d’arôme” propre aux machines à café Senseo. Le principe est simple : une distribution plus fine de l’eau, grâce à 45 buses d’arômes, qui permet d’employer de façon optimale toute la surface de la dosette.