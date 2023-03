Les accessoires compris dans l’offre

Voici la liste des accessoires compris dans l’offre Amazon :

Un clavier

Une souris

Un étui haut de gamme pour votre tablette

Un stylo condensateur

Un adaptateur OTG

Un câble USB

Un câble de données de type C

Un chargeur standard européen

Non vous n’avez pas mal lu : pour 101,95 euros la tablette et ces 8 accessoires sont à vous !

Quelles sont les caractéristiques de la tablette YUMKEM ?

Performances et volume de stockage

La tablette YUNKEM possède une capacité élevée de stockage mémoire de 64 Go, ce qui vous permet de répondre à tous vos besoins quotidiens. Que vous soyez sur You Tube, Facebook, Netflix, Instagram ou Discord, cette tablette assure un chargement rapide et sans entrave !

ANDROID 11 et durée de vie de la batterie

C’est une tablette avec un écran 10.1 pouces, créée en 2022, qui possède donc différentes nouvelles technologies comme Bluetooth 5 mais encore un port USB-C. Son système d’exploitation Android 11 vous offre alors une expérience fluide mais aussi des téléchargements rapides des applications que vous souhaitez avoir sur votre tablette. Avec sa batterie au lithium polymère de 6800 mAh et son processeur basse consommation, la tablette YUMKEM vous permet de profiter d’environ 8 heures d’autonomie pour surfer, jouer à des jeux légers, regarder vos séries préférées et bien d’autres occupations du quotidien.

Double caméra et haut-parleurs

La tablette est composée d’une double caméra avant de 2,0 MP et arrière de 5,0 MP. Elle pourra être très pratique lorsque vous aurez envie de prendre des photos avec vos proches ou simplement lors de vos balades, par exemple. En outre, contrairement à la plupart des tablettes 10 pouces, la tablette YUMKEM est équipée de deux haut-parleurs qui vous offriront un son plus puissant vous permettant une vraie immersion sonore de qualité !