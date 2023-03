À l’heure où le numérique domine, Amazon vous propose un superbe stylo-plume Parker à 35 euros !

À lire aussi

Caractéristiques du stylo Parker

Ce superbe Parker IM est un stylo-plume rechargeable, distingué, de couleur bleu mat avec une bordure chromée plutôt remarquable. Sa plume étant en acier inoxydable, le stylo est non seulement très résistant, mais vous offre également une sensation d’écriture fiable et personnelle et, grâce à sa forme confortable et ergonomique, écrire devient un vrai plaisir ! Vous serez conquis par l’artisanat de Parker dont la réputation et l’héritage ne sont plus à faire.