Comment choisir sa montre connectée ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures smartwatchs !

Notre top 5 des montres connectées

Les montres connectées sont toutes différentes. Voici notre sélection des 5 meilleures montres connectées :

Le meilleur rapport qualité/prix : la Watch GT2 Pro de Huawei

Cette montre intelligente possède l’un des meilleurs rapports qualité/prix.

Proposée à un prix accessible, elle offre un GPS intégré très précis, permet d’avoir un suivi de la fréquence cardiaque, de connaître les données cardios, par exemple pour mesurer le niveau d’oxygène dans le sang, et de surveiller le sommeil. La Watch GT2 Pro de Huawei ne se limite pas à ces fonctionnalités puisqu’elle dispose de l’accéléromètre, du baromètre, du gyroscope, d’un lecteur audio… Compatible avec de nombreux sports dont la course à pied, le fitness, le golf ou encore la natation, la Watch GT2 Pro de Huawei permet aussi de recevoir les notifications SMS, mails, appels et de les consulter sur l’écran tactile.

La moins chère : la Fitbit Inspire 2

La montre Inspire 2 de Fitbit s’affiche comme la montre de sport la moins chère du marché. Pourtant, elle possède plusieurs fonctionnalités dont l’accéléromètre 3 axes, le suivi de la fréquence cardiaque pour connaître le nombre de calories dépensées ainsi que le nombre de pas parcourus et les heures d’activités dans le but d’améliorer ses performances sportives pour atteindre ses objectifs. La montre Inspire 2 étudie également les phases de sommeil pour aider à mieux dormir.

La montre intelligente très haut de gamme : l’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est incontestablement la meilleure montre connectée du marché.

Elle présente de nombreuses fonctionnalités dont le GPS intégré avec double fréquence, l’étanchéité jusqu’à 100 m, la détection des chutes, la lampe torche, le calcul de température, l’appel d’urgence, la précision des données pour les sportifs (nombre de calories brûlées, distance parcourue, podomètre, suivi cardio…). L’Apple Watch Ultra possède un boîtier en titane ultra-résistant et jusqu’à 36 heures d’autonomie. Elle peut être utilisée dans la pratique de différents sports dont le fitness, la randonnée, la course et la natation.

La meilleure montre intelligente pour la randonnée : l’Instinct 2 Solar de Garmin

L’Instinct 2 Solar de Garmin s’adresse aux grands sportifs car, grâce à son verre solaire, elle est robuste et peut donc être emmenée partout. Elle permet d’avoir un suivi en continu notamment cardio avec le cardiofréquencemètre, le tracker, le calcul du niveau de stress, la mesure de la qualité du sommeil… L’Instinct 2 Solar de Garmin est personnalisable, du cadran aux notifications sur l’écran en passant par les profils d’activité physique. Le petit plus ? La montre peut être utilisée pour régler des achats.

La meilleure montre connectée pour enfants : KidPhone 2 de Elari

Il existe aussi des montres connectées pour enfant. Si elle n’est pas aussi performante que celles destinées aux adultes, la montre-bracelet Kidphone 2 de Elari a d’autres fonctionnalités très utiles pour les enfants notamment le podomètre, le réveil, la possibilité de communiquer avec des contacts choisis et d’accéder à des dessins animés et des jeux. Les parents peuvent également suivre l’emplacement de l’enfant qui porte la montre à son poignet et d’accéder à la surveillance audio. La Kidphone 2 de Elari est équipée d’un bracelet ergonomique pour un maximum de confort.

Comment choisir sa montre connectée ?

Depuis quelques années, les ventes de montres connectées ont explosé mais au vu des nombreux modèles proposés sur le marché, il n’est pas toujours évident de choisir sa smartwatch. C’est pour cette raison qu’il faut tenir compte de différents critères pour trouver la montre connectée la plus adaptée à ses besoins. Quels sont les critères essentiels ?