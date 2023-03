Ce robot tondeuse Bosch est à un prix incroyable sur Amazon : économisez jusqu’à 500€ et commencez à préparer votre jardin sans effort !

Quels sont les avantages de la tondeuse robot Indego de Bosh ?

©Amazon

Alors que la technologique LogiCut vous offre une tonte méthodique et rapide grâce à une parfaite cartographie de votre jardin, la fonction BorderCut vous assure des bordures nettes, sans aucun brin disgracieux qui dépasse. Le robot de tonte Indego peut tondre la pelouse sur une superficie allant jusqu’à 700 mètres carrés et gère parfaitement les passages étroits (jusqu’à 75 cm) sans fil de guidage. En outre, votre robot tondeuse calcule tout seul le calendrier de tonte grâce à la fonction Auto Calendar. Enfin, la qualité de la marque Bosch n’est plus à démontrer et votre appareil ne fera pas exception !