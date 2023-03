©Amazon

Les caractéristiques du Moulinex Blender Eco Respect :

Capacité : 1.75 L (1.25 de capacité utile)

Matériau : Plastique et verre

Usages recommandés : Broyage de glace, crèmes, réduire en purée, batteurs

Source d’alimentation : électrique

Puissance 800 W

Qu’est ce qui fait de ce mixeur Moulinex Blender une bonne affaire ?

Tout d’abord, la sécurité qu’il vous offre. Il possède un système de verrouillage intelligent en 3 actions (nettoyage simple, verrouillage facile, sécurité assurée). Il est également équipé d’un système de refroidissement par air intégré. Ce système optimise le débit d’air dans le moteur pour refroidir les éléments ou encore prévenir des surchauffes. Son design écologique est un bonus supplémentaire, mais la force particulière de ce Blender est son moteur de 800W avec 4 lames en acier inoxydable et sa verseuse d’une forme idéale, ce qui vous garantit un mixage de qualité. Vous pourriez tout aussi bien y mixer de la glace. En effet, la verseuse résiste aux différents chocs thermiques. On peut y mixer aussi bien des ingrédients chauds comme des ingrédients froids. Sa simplicité d’utilisation est également à prendre en compte. Le Blender est composé d’une molette à deux fonctions et d’une fonction Pulse ce qui vous offre la possibilité d’un mixage sur mesure. Ses lames amovibles sont également compatibles pour le lave-vaisselle pour un nettoyage facile. Enfin, le Moulinex Blender Eco Respect est garanti 2 ans.