Notre top 5 des accessoires pour votre PlayStation 5 : certains sont en promo actuellement sur Amazon, ne les ratez pas !

1) le volant avec pédales Logitech G29 pour PlayStation 5 avec 40 % de réduction !

Amazon vous propose cette réduction exceptionnelle sur ce volant de prestige ! Vous pourrez vous le procurer pour le prix de 239 € à la place de 399 €. Foncez !

Le volant Logitech G29 est compatible avec la PlayStation 5, mais également avec d’autres plateformes. Ce volant fait preuve d’un retour de force à deux moteurs ultra-réalistes pour ressentir la conduite le plus possible ! Son volant est fait de cuir cousu main ce qui comme pour les voitures apporte un côté de luxe à votre produit. Les pédales réglables vous permettent de maintenir une position de conduite extrêmement réelle grâce à l’unité des pédales séparée intégrant commande des gars, embrayage et le frein. Le volant Logitech vous offre une rotation à 900 degrés. Grâce à cela, vous pouvez tourner votre volant jusqu’à deux fois et demie.

Caractéristiques de ce volant incroyable :

Couleur : noir Nombre de boutons : 16 Poids : 5.35 Kg

2) Casque Hyper X Cloud II à moins de 80 € sur Amazon !

Vous souhaitez vous équiper d’un casque de superbe qualité qui vous promet une immersion totale dans vos jeux vidéo préférés à un prix raisonnable ? Pour 76,99 €, procurez-vous ce casque énormément utilisé par les joueurs professionnels sur PC. Bonne nouvelle ! Il est également compatible avec votre PlayStation 5 !

Le casque Hyper X Cloud II est un super compromis d’un point de vue prix et qualité. Il vous propose une expérience de jeu optimale, vous serez désormais capable d’identifier clairement si le son envoyé par votre jeu provient de la gauche, de la droite ! Il est évidemment équipé d’un microphone de qualité qui vous permettra de discuter de manière claire avec vos coéquipiers durant les parties ou simplement dans le chat PlayStation 5. Vous pourrez aussi profiter de ce casque pour écouter de la musique. Attention préparez-vous à être transporté lorsque vous enfilerez ce casque !

Caractéristiques du casque Hyper X Cloud II :

Couleur : Rouge

Technologie de connectivité : Filaire

Mousse à mémoire de forme

Son Surround 7.1

Optimisé pour le jeu vidéo pro

Écouteurs fermés pour une excellente réduction du bruit

Compatible avec PC, PlayStation, Xbox

Si vous préférez un casque sans fils, nous vous proposons alors le casque PlayStation 5 qui est à -5 % sur Amazon ! Pour la somme de 94,90 €, vous aurez droit à ce très bon casque fait par PlayStation.

Quelques détails :

Casque sans fil au design ultra-confortable

Technologie Tempest 3D audio

2 microphones intégrés, technologie anti bruit

Compatible avec PC, PlayStation 5 ou 4.

3) Le support ElecGear multifonction pour PS5 à moins de 50 € !

Vous êtes fatigués d’avoir les manettes ou le casque qui trainent dans la pièce ? Alors ce support PlayStation 5 ElecGear est ce qu’il vous faut !

Ce support ElecGear pour PlayStation5 vous permet d’y placer votre console, ranger et charger vos manettes, votre casque mais encore vos jeux de manière organisée et classe ! Son support est conçu pour y placer la PlayStation 5 Ultra HD et les éditions numériques (pas de soucis à vous faire, elle est équipée d’un ventilateur de refroidissement pour éviter la surchauffe de votre PlayStation et faire circuler l’air chaud). La station dispose de trois modes de refroidissement : rapide, moyen, lent. Il suffit d’appuyer sur le bouton mode. Cette station dispose de deux stations de charge pour charger en même temps vos deux manettes. Le support est équipé de voyants LED qui changeront de couleur en fonction de si votre manette est chargée ou non ! L’ensemble de la station est alimenté par la PlayStation 5 via un câble USB 2 en 1 (évidemment compris dans le prix), il ne vous faudra aucune alimentation supplémentaire. Le gain de place que vous propose cette station est considérable ! En effet, dans cette station tous vos accessoires favoris mais également votre PlayStation 5 pourront y être rangés. Vous y trouverez également un rangement supplémentaire pour y placer votre télécommande PS5.

4) La télécommande Sony PlayStation 5 à -5 % sur Amazon !

Vous êtes à la recherche d’une télécommande pour naviguer sur votre PlayStation 5 tout en laissant vos manettes chargées et rangées ? Sony vous propose la solution et Amazon, un prix avantageux puisqu’elle est à 28,59 €.

Détails de la télécommande Sony PlayStation 5 :

Télécommande multimédia intuitive pour naviguer dans votre PlayStation 5

Touches “lecture/pause, avance rapide/retour rapide” pour un contrôle total de vos médias.

4 boutons de raccourci vers YouTube, Spotify, Disney +, Netflix qui lanceront directement vos applications même si votre PlayStation est éteinte.

Télécommande compatible avec le rangement situé dans le support ElecGear

Ce que vous allez recevoir :

1 télécommande Sony pour PS5 (45mm x 145mm x 26 mm)

2 piles AA

Mode d’emploi

5) La manette PlayStation 5 DualSense.

Vous désirez acheter une nouvelle manette ou êtes à la recherche d’une deuxième pour faire des parties avec vos amis ? Sur Amazon vous trouverez la manette sans fil officielle de PlayStation pour un montant de 69.95 €.

La qualité de ce produit PlayStation 5 n’est plus à démontrer. Ce produit vous propose une expérience gaming plus intense et innovante ! Les gâchettes de cette manette sont adaptatives pour vous offrir une expérience en plus immersive. Vous pouvez jouer et recharger votre batterie en même temps. Si vous souhaitez une manette de couleur différente qui sera plus en accord avec vos goûts, Amazon vous propose trois couleurs supplémentaires !

Elle est disponible en couleur :

Camouflage

Ice Blue

Rouge

Caractéristiques de la manette DualSense PlayStation 5 :