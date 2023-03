Ces 5 articles, que nous avons sélectionnés en raison de la belle promotion offerte par Amazon et avec une sélection de qualité basée sur les avis utilisateurs, sont-ils aussi intéressants qu’annoncé par Amazon ? On a vérifié pour vous !

1. Le niveau magnétique Rolson 230mm à -31 %

Donc, bonne affaire ? Oui !

Il est à -31 % sur Amazon, ce qui vous donne un prix d’achat de 6,76€. Mais est-ce moins cher que dans les magasins et e-commerces concurrents ? Sur le site de la marque, le niveau est à 4,99£, soit 5,67€, mais vous ne pouvez pas l’acheter sans être affilié et vos frais de transport vont être élevés. En revanche, si vous avez besoin d’un niveau magnétique à petit prix, il sera un très bon choix, puisqu’il vous fait profiter d’un excellent rapport qualité/prix. Les niveaux du même acabit sont à un prix plus élevés sur Bol.com, par exemple, et le niveau le moins cher chez Brico est à 8,99€.

2. L’eau de toilette Calvin Klein 200ml à -38 %

Bonne affaire ? Oui, si vous avez les frais de livraison gratuits sur Amazon !

Le prix affiché est de 33,05€ pour la bouteille de parfum de 200ml grâce à la belle réduction Amazon. Est-ce une bonne affaire ? Si on compare à Calvin Klein, oui, puisque le parfum est au prix de 45,9€. En revanche, Bol.com propose un prix encore plus concurrentiel de 31,4€, mais avec des frais de livraison potentiels de 3,99€, soit un total de 35,39. Donc, cet achat vaut le coup sur Amazon si vous bénéficiez de la livraison gratuite !

3. Le crayon Rimmel à -33 %

Bonne affaire ? Oui, très bonne affaire !

Il est annoncé à 5,39€ sur Amazon, grâce à la réduction de 33 %. Sur Di, le même crayon Rimmel est à 8,99€, avec une réduction sur le deuxième acheté. Même prix chez Kruidvat, mais sans la promotion. Sur Bol, il est également en réduction, au même prix qu’Amazon, mais avec des frais de livraison.

4. L’haltère Fitness 1,5kg à -35 %

Bonne affaire ? Oui, si c’est le poids qu’il vous faut !

Le prix est annoncé à 32,43€, avec une réduction de 35 %, ce qui offre un prix final avantageux de 20,98€. Sur Cdiscount, ce produit est également à 37,47€ parce qu’il bénéficie d’une grosse réduction sur son prix de départ de 74,94€. Il existe des haltères en néoprène du même type chez Décathlon qui sont également en grosse réduction (29,99€ au lieu de 55€), mais elles n’existent plus qu’en coloris rose en 1kg ou en plus de 5 kg et n’ont pas le confort et le design de l’haltère Phoenix Fitness, les produits sont donc difficilement comparables.

5. La balance de cuisine électronique professionnelle Etekcity à -32 %

Bonne affaire ? Oui !

Une balance de luxe pour un tout petit prix, puisqu’Amazon la vend actuellement à 17,55€ au lieu de 25,88€. Bon plan ? Si on compare à Cdiscount, clairement : elle est annoncée à 32,97€, soit plus de 15€ plus cher que la promo Amazon.