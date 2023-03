Cette batterie de cuisine Tefal, victime de son succès sur de nombreux e-commerces, est en grosse réduction sur Amazon… Ne la loupez pas !

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Que contient cette batterie de cuisine Tefal ?

La batterie de cuisine Tefal Ingenio comporte 15 pièces :

Batterie de cuisine Tefal ©Amazon

3 casseroles (de 16, 18 et 20cm de diamètre)

2 poêles (22 et 26cm)

1 sauteuse/wok (24cm)

Des couvercles hermétiques pour chacune des casseroles

1 couvercle anti-projection

3 accessoires de cuisine : une cuillère, une spatule à angle et une spatule longue

2 poignées amovibles

Quels sont les avantages des poêles et casseroles Tefal ?

Ces poêles et casseroles sont utilisables de façon “traditionnelle” sur tous les feux (induction comprise), mais peuvent également être utilisées au four et être stockées au frigo sans aucun problème. En outre, elles bénéficient de la technologie antiadhésive propre à Tefal qui les protège également des rayures. Autre point important : hormis les poignées amovibles, tout est compatible avec le lave-vaisselle. La batterie est en acier inoxydable et garantie 10 ans, ce qui est une preuve de sa qualité et de sa durabilité.