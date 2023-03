Tout surveiller chez soi depuis son smartphone ? Cette caméra est n°1 des ventes sur Amazon grâce à son prix ultra-concurrentiel !

Pourquoi sur Amazon ? Nous avons comparé les différents prix pour vous !

La caméra TP-Link Tapo C200 est moins chère de 7 à 8€ sur Amazon, ce qui en fait un très bon plan :

©Amazon

Amazon : 26.99 €

Coolblue : 34.99 €

MediaMarkt : 33.19 €

Fnac : 34.99 € à la place de 44.99 € pour le moment

A quoi vous attendre avec la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 ?

Vous pouvez vous attendre à une caméra de superbe qualité par rapport au prix incroyable proposé par Amazon. Elle est simple à installer et manipulable directement depuis votre application Tapo (tout est expliqué dans le mode d’emploi). Grâce à cette application, vous pouvez utiliser toutes les différentes fonctionnalités proposées : la faire pivoter vers l’endroit que vous voulez surveiller, utiliser le haut-parleur pour parler à travers votre caméra ou même entendre ce qu’il se passe grâce au micro intégré. Si vous achetez plusieurs caméras, elles seront bien évidemment toutes visibles et manipulables dans l’application. En outre, vous recevez une notification en cas de mouvement détecté, afin de pouvoir voir directement sur votre application ce qu’il se passe. Si lorsque vous rentrez chez vous, vous ne désirez pas être filmé, vous n’avez même pas à la débrancher manuellement : l’application propose un mode confidentiel. Un clic et plus rien ne sera filmé. N’oubliez pas que pour pouvoir enregistrer les images et vidéos de votre caméra, il vous faudra acheter séparément une carte SD ou payer de l’espace Cloud via l’application.

Caractéristiques de la TP-Link C200 :

Rotative à 360° horizontalement et 114° verticalement

Haute résolution 1080p

Vision nocturne avec reconnaissance visuelle à 9 mètres

Détection de mouvement et notification envoyée

Déclenchement automatique d’alarmes sonores

Stockage sur Micro SD (attention : pas comprise dans le prix)

Microphone et haut-parleur intégré

Assistant vocal intégré : Assistant Google

Alimentation sur secteur

Besoin d’une caméra pour l’extérieur également ? La caméra TP-Link C310 sera parfaite !

Si cela est moins flagrant sur ce modèle, le prix de la caméra TP-Link Tapo C310 est également plus bas qu’à la concurrence :

Amazon : 46.90 €

Coolblue : 49.99 €

MediaMarkt : 49.99 €

Fnac : 49.99 € à la place de 59.99 € pour le moment

Par rapport à la C200, la C310 est, quant à elle, conçue pour aller également en extérieur et résister aux pluies et grands vents.