Dans la peau d’un pilote de course

Le Bongo “Pilotage en Lamborghini Gallardo” à -54 % ? Vous n’hallucinez pas : il est actuellement au prix de 84,90€ à la place des 185€ habituels ! À quoi vous attendre avec ce Bongo ? Grâce à ce dernier, vous prendrez le contrôle de la superbe Lamborghini, modèle précurseur du Huracan, pour un tour sur la voie publique de 20 minutes.

Voir la vie d’en haut grâce à un vol en hélicoptère

Attention ! Un vol en hélicoptère pour deux personnes audacieuses avec une réduction de 44 % est actuellement disponible sur le site Bongo. Dégustez une coupe de cava et envolez-vous en hélicoptère au-dessus de Bruges et Knokke-Heist pour le prix ultra-intéressant de 199,90 € à la place de 360 € ! Pendant 20 minutes, vous en prendrez plein la vue en survolant plusieurs magnifiques villes de Flandre Occidentale à bord d’un Bell 206 JetRanger. Cette expérience est réservée uniquement aux plus de 18 ans.

Une journée VTT pour tenter l’aventure au grand air

Bongo vous propose une journée VTT passionnante à travers les Ardennes à -37 % ! Pour 99,90 € à la place de 160€, allez stimuler votre force physique et mentale avec la personne de votre choix durant ce parcours VTT de folie !

Comment se déroulera votre journée ? OneStep vous invite à découvrir les plus beaux endroits des Ardennes. Choisissez votre coéquipier ou coéquipière (de minimum 12 ans) pour la journée et partez avec votre VTT à travers de superbes sentiers. Attention, ce n’est pas une simple balade VTT : vous serez équipé d’un GPS hypermoderne pour faire du géocaching et devrez retrouver des trésors, en résolvant certaines énigmes. En plus du côté sportif, les organisateurs vous aideront travailler votre force mentale grâce à une séance de relaxation, de visualisation mentale ou d’autosuggestion d’une heure.

Notre préféré : le saut en parachute

On vous l’avoue tout de suite : malheureusement, ce Bongo n’est pas (encore ?) en promotion, mais il nous semblait indispensable de le mentionner dans notre top ! le Bongo “Saut en parachute dans le BENELUX avec vidéo” est disponible pour 279,90 € sur le site de Bongo. Trois endroits différents sont proposés pour votre grand saut : du côté de Spa en Belgique, aux Pays-Bas sur les îles Wadden ou en Zélande. Bonus : vous repartirez avec la vidéo de votre exploit ! Si vous êtes amateur de sensations fortes, que vous n’avez pas peur de repousser vos limites et d’affronter de nouveaux challenges alors ce Bongo est fait pour vous : oserez-vous faire le grand saut ?