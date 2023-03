Ces produits sur Amazon sont-ils vraiment moins chers qu’ailleurs ? On a mené l’enquête… Et la réponse est oui !

Le rasoir rechargeable Philips QP2520/30 n°1 des ventes

Le Philips OneBlade est une tondeuse révolutionnaire hybride, conçue pour tailler, raser et façonner les barbes de toutes les longueurs. Elle est dans les meilleures ventes Amazon depuis quelques jours… Et on comprend pourquoi ! La plateforme le propose à un prix nettement avantageux comparé aux autres e-commerces.

Amazon : 29,99€

Bol.com : 36,89€

Fnac : 34,99€

Coolblue : 44,99€

Philips (le magasin officiel) : 49,99€ (prix de vente recommandé)

Une bonne affaire ? Oui ! Si vous avez besoin d’un bon rasoir, c’est une excellente occasion !

La lessive liquide Le Chat hypoallergénique à -32 %

Amazon vous propose deux bidons de lessive liquide Le Chat hypoallergénique (et donc parfaitement adaptée aux bébés) de 2 litres pour 17,73€, ce qui revient à 4,43€ le litre.

Kruidvat : 1er bidon de 1,5 litre à 13,99€ avec le deuxième à moitié prix, soit 7,29€ le litre

Bol.com : 4 bidons de 1,5 litre pour 43,8€, soit 7,3€ par litre

Collect&Go : le bidon d’1,5 litre est à 9,93€/pièce, avec 30 % à l’achat de 4 pièces, soit 4,63€/litre

Une bonne affaire ? Oui, définitivement ! Et comme cette lessive Le Chat est spécialement formulée sans conservateur, pour limiter les agressions cutanées, elle conviendra aux peaux de toute la famille, même les plus sensibles et celles de votre tout-petit ou toute-petite !

Le Levi’s 512 Slim pour homme à -63 %

Le jean Levi’s est affiché ici à seulement 40,17€ au lieu des 110€ habituellement proposés sur la plateforme. Est-ce avantageux ?

Sur le site officiel de Levi’s : 72€ (au lieu de 119,95€ habituellement)

Sur Zalando : 77,95€ (au lieu de 129,95€)

Sur ASOS : 58,5€ (au lieu de 72,99€)

Une bonne affaire ? C’est un grand oui ! Précipitez-vous sur ce jean indémodable !