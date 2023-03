La Garmin Enduro Solar est à -55 % sur ce magasin, soit 500€ d’économie sur une montre révolutionnaire et de grande qualité !

À lire aussi

Que vous pratiquiez le cyclisme, le running, le golf, la natation, l’équitation, la randonnée, le surf ou n’importe quel sport, elle sera votre alliée sportive la plus précieuse pour calculer toutes les données que vous souhaitez, lors de vos séances de sport et au quotidien : VO2 max, oxymètre de pouls, fréquence cardiaque, taux de respiration, analyse du sommeil, suivi de stress, suivi de l’hydratation, etc.

Ultra-fiable quant à la localisation, puisqu’elle cumule les systèmes satellites GPS, Glonass et Galileo et est équipée d’outils de navigation comme un altimètre et un baromètre, vous pouvez compter sur elle pour vous tracer même dans les recoins les plus isolés.

Niveau solidité, la montre est légère, résistante aux rayures et le verre PowerGlass se recharge à l’énergie solaire, augmentant les possibilités de votre batterie. En effet, l’autonomie de la montre est exceptionnelle : 80h avec le GPS actif et 300h si vous utilisez l’option “Ultratrac”. Lorsque vous l’utilisez de façon “normale”, au jour le jour, vous pouvez compter sur 65 jours sans recharge.

Enfin, comme toutes les smartwatchs, elle vous permet de recevoir vos appels, vos notifications et de payer sans contact via GarminPay.