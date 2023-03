Vous préparez votre nouvelle saison de running ? Vous allez être ravis : il y a -20 % de réduction chez i-run.be avec ce code !

Des baskets au top de la technologie à prix raisonnables

Adizero ©i-run.be

Grâce au code d’i-run.be, vous obtiendrez les Adizero Adios 7W à 112€ au lieu de 140€ (soit 28€ d’économie) ou vos Asics Metaspeed à 200€ au lieu de 250€ (50€ de réduction), par exemple. C’est l’offre parfaite si vous êtes une coureuse ou un coureur aguerri, qui nécessite des baskets qui le suivent dans toutes ses performances et ses exploits. Mais aussi 50€ de réduction sur les Hoka One One Rocket ou les Saucony Endorphin Pro 3, et des tonnes d’autres modèles de toutes les marques (La Sportiva, Scott, Mizuno, New Balance, Nike, etc.).

Des chaussures “bons plans” à des prix ridiculement bas : pour courir sans se ruiner

Si vous vous remettez seulement à courir ou n’avez pas l’ambition de faire un marathon, d’autres chaussures de course sont encore moins chères grâce au code “42KM”.

Asics Metaspeed ©i-run.be

Par exemple, les Nike Air Winflo, habituellement à 100€, bénéficient d’une promotion “bon plan” qui les diminue de 35 %, auquel on ajoute -10 % grâce à l’opération marathon. Bref, vos chaussures qui valent 100€ ne vous coûtent, au final, que 58,5€ ! Mais la promotion ne s’arrête pas au Nike : des dizaines de marques et de modèles en bénéficient. Salomon, Adidas, Lowa, La Sportiva, Saucony, Asics, The North Face, Hoka One One… Vous n’avez que l’embarras du choix !

Et le reste de l’équipement ?

Vous n’avez pas besoin de nouvelles chaussures de running, mais vous renouvelleriez bien vos t-shirts, shorts et sous-vêtements de running ? La réduction de 10 % s’applique aussi sur les bons plans textiles et les -20 % sur les nouveautés textiles : c’est le moment de craquer pour le short Nike Pro (28€ au lieu de 35€) ou Tech Fleece (80€ au lieu de 100€), sur le pull The North Face Drew Peak (à 72€ au lieu de 90€) ou sur le gilet Patagonia Retro Pile (à 120€ au lieu de 150€).

N’oubliez pas le code pour bénéficier de ces promotions incroyables : “42KM”.