Comment choisir son vélo d’appartement ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs vélos fitness !

Notre top 5 des vélos d’appartement

En selle, voici notre top 5 des vélos d’appartement selon leur catégorie et les objectifs à atteindre car tous les vélos sont différents.

À lire aussi

Le meilleur rapport qualité/prix : F-Bike 400 BS de Ultrasport

Ce vélo d’exercice possède le meilleur rapport qualité/prix.

©Amazon

Le F-Bike 400 BS de Ultrasport est un appareil de fitness très complet puisqu’il possède une résistance magnétique de huit niveaux pour travailler l’ensemble du système cardiovasculaire et gagner en endurance. C’est un appareil home-trainer puisqu’il est possible de choisir entre les différents niveaux de résistance. Sur l’écran LCD du F-Bike 400 BS de Ultrasport s’affichent toutes les informations nécessaires à la bonne pratique d’une activité physique : le nombre de calories brûlées, le pouls, la vitesse, le temps… Le vélo est pliable, pour un gain de place maximal.

Le vélo haut de gamme : l’Assault Bike de Airbike

©Bol.com

Cet appareil, digne des salles de sport, est en réalité un croisement entre un vélo d’appartement classique et un crosstrainer. Cela signifie qu’il permet d’entraîner le haut et le bas du corps. L’Assault Bike de Airbike permet d’alterner des efforts intenses et des efforts plus modérés pour brûler un maximum de calories et avoir un cardio optimal. Il est conçu pour l’entraînement HIIT, réputé pour être le plus difficile mais aussi le plus efficace pour perdre du poids. Un grand nombre de niveaux résistance sont disponibles.

Le moins cher : le X-bike de VidaXL

Pour améliorer son cardio et son endurance sans se ruiner, le X-bike de VidaXL est idéal.

©Amazon

Malgré son petit prix (moins de 100€ !), ce vélo d’intérieur est un très bon appareil. Simple à utiliser, il permet de calculer son temps de pédalage, les calories brûlées, la vitesse actuelle et la distance parcourue. Le vélo est conçu de manière ergonomique pour vous offrir la meilleure expérience sportive possible et les pédales antidérapantes vous permettent un transfert optimal de puissance. Encore mieux : le vélo ne prend presque pas de place une fois rangé, puisqu’il est pliable.

Le meilleur vélo spinning : Schwinn IC8 de Spinbike

©Bol.com

Un vélo spinning n’est pas un vélo d’appartement comme les autres. Il assure un entraînement cardio intensif. Le Schwinn IC8 de Spinbike est conçu pour une activité physique intense et pour augmenter le nombre de calories brûlées. Il dispose de deux supports d’haltères ce qui est un vrai plus pour réaliser un entraînement complet et combiner cardio et force. Il est même adapté à la réalité virtuelle pour des sessions immersives. La selle du Schwinn IC8 de Spinbike est une selle de course parfaite pour réaliser les entraînements proposés via l’application, qui se règle à l’horizontale et à la verticale pour une posture idéale. Cet appareil de fitness est un vélo spinning à la fois solide et silencieux.

Le meilleur vélo d’appartement connecté : le CV-351 de Care Fitness

©Amazon

Ce vélo fitness est très complet et n’est pas qu’un simple vélo d’appartement. Digne de la salle de sport, le CV-351 de Care Fitness est avant tout connecté. Compatible avec une application smartphone, cet home-trainer dispose d’un écran LCD qui s’utilise pour choisir des programmes d’entraînement et afficher toutes les informations nécessaires pour contrôler ses performances. Ce vélo d’intérieur est équipé d’un système de résistance magnétique avec 16 degrés de difficulté, de quoi gagner en endurance et travailler les cuisses ! Le vélo CV-351 de Care Fitness reste l’un des moyens les plus efficaces pour faire du sport chez soi et de façon agréable. Le guidon et la selle sont réglables en hauteur et en profondeur et l’appareil est compatible avec toutes les morphologies.

Comment choisir son vélo d’appartement ?

Comme pour tout appareil de fitness, le choix d’un vélo d’appartement ne peut être fait au hasard. Il est primordial de tenir compte de certains critères pour acheter un équipement adapté à ses besoins et à ses envies. Voici les critères les plus importants.