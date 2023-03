Les caractéristiques du pistolet masseur Hyperice Hypervolt GO 2

©Hyperice

Réduction des douleurs et raideurs musculaires

Circulation sanguine améliorée

Utilisation silencieuse grâce au système QuietGlide

3 vitesses : jusqu’à 3200 percussions par minute

2 embouts de massage inclus (Flat et Bullet)

Autonomie de 3h

À quoi sert un pistolet de massage ?

Le pistolet de massage est un allié fidèle des sportifs et sportives, mais pas que.

En effet, chez les sportifs et sportives, il permet d’accélérer la récupération et de soulager les douleurs et tensions musculaires grâce à un massage profond par percussion. C’est également une excellente pratique pour stimuler la circulation sanguine et le flux lymphatique et donc pour oxygéner les muscles en profondeur… Ce qui permet d’estomper efficacement les DOMS (douleurs musculaires post-effort) et de limiter les courbatures.

Cependant, chez les personnes sédentaires, il est efficace pour la prévention de l’obésité et du diabète. Les percussions/vibrations stimulent les tissus musculaires, ce qui déclenche leur contraction et relâchement, et la thérapie par pistolet masseur permet de réduire le stress.