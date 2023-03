©Pandora

La bague lumineuse est un bijou ultra-glamour qui ne manquera pas d’attirer tous les regards. Confectionnée avec le plus grand soin en argent 925/1000ᵉ, elle est ornée d’une pierre imposante en oxyde de zirconium et en forme de goutte, capable de capturer la lumière à chaque mouvement.

Vous préférez une forme ronde ? Ça tombe bien : la bague Halo scintillant rond est également en promotion à 59,74€ au lieu de 79€ !

D’une grande élégance et d’une grande sophistication, ces bagues Pandora peuvent être portées seules ou accompagnées de boucles d’oreilles assorties pour une allure résolument chic et glamour. Et comme elles sont solides, vous pouvez les porter dans la vie de tous les jours sans crainte de les abimer.

Comment savoir quelle taille de bague choisir ?

Tout d’abord, une bague doit tenir fermement au doigt sans s’enlever seule, mais ne pas serrer votre phalange : vous devez pouvoir l’enfiler sans douleur. Pour savoir votre taille, mesurez, à l’aide d’un mètre souple, le diamètre de votre doigt à plusieurs moments de la journée. En effet, en fonction de votre taux d’hydratation ou de la météo, l’épaisseur de vos doigts peut changer ! Si vous obtenez plusieurs mesures, il est toujours préférable d’opter pour une bague légèrement trop grande.

Vous souhaitez offrir la bague comme surprise ? Essayez d’obtenir une bague de la personne pour en mesurer le diamètre. Si ce n’est pas possible, essayez de trouver une excuse pour mettre un fil ou une corde (que vous marquerez) autour du doigt de votre partenaire pour le mesurer “mine de rien”. Et si rien de cela n’est possible, mettez des amis dans la confidence pour qu’ils vous aident !