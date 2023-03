Profitez d’une superbe réduction sur les outils de bricolage Bosch : jusqu’à -33 % sur des indispensables pour le jardin !

Notre top 5 des outils Bosch pour travailler dans le jardin actuellement en promotion

La tondeuse à gazon ARM 3200 à -26 %

©Amazon

Pour le prix super intéressant de 77,99 € (au lieu de 124,99€ habituellement), cette tondeuse Bosch sera à vous ! Cette tondeuse à gazon puissante (1200 W) et polyvalente offre trois réglages de hauteur de coupe (20,40,60mm) mais également un grand bac de ramassage de 31 litres. Grâce à son guide herbe innovant vous pouvez tondre le long des murs et des clôtures. C’est une tondeuse à gazon 32cm qui pèse 9.7 kg qui sera livrée avec en bonus une lame de rechange.

Le coupe-bordure sans fil EasyGrassCut 18 V : 10€ de réduction !

©Amazon

Le coupe-bordure Bosch est disponible au prix de 67,05€ (à la place de 77,91€) sur Amazon : ne loupez pas cette belle opportunité ! Ce type de coupe-bordure est plus adapté pour les jardins de petites et moyennes superficies. L’un des avantages de cet outil, c’est son maniement plus que facile grâce à son faible poids (2.2kg) et son moteur suffisamment puissant pour un travail facile et efficace. En outre, il existe deux modes sur ce coupe-bordure : coupe verticale ou horizontale. Passez de l’une à l’autre sans contorsions !

Les ciseaux de jardin Bosch EasyShear pour 48,39 € à la place de 57,99 € !

©Amazon

Grâce à cet outil, vous pourrez tailler à la perfection vos buis ou encore vos herbes. Ces ciseaux de jardin sont équipés d’une batterie 3.6V qui dure environ 40 minutes, mais également de lames de précision de grande qualité ! Si vous saisissez cette chance incroyable, vous recevrez alors vos ciseaux de jardin, une lame de ciseaux 120mm pour buis et une lame pour gazon de 80mm, ainsi qu’un câble micro USB.

Le taille-haie sans fil Bosch AHS 50-20 LI pour la somme ultra-attractive de 114,99 € !

Ce taille-haie ultraléger et maniable est l’outil idéal pour tailler de jeunes haies.

©Amazon

Grâce à sa batterie lithium-ion, l’outil limite la perte de puissance et de chargement de batterie. Équipée d’une batterie de 18V, cet indispensable de tout jardinier ou jardinière est une réelle opportunité qui n’attend que vous !

Le robot tondeuse Bosch Indego S500 à -32 %

©Amazon

Il est au prix de 568€ sur Amazon, ce qui est 32 % moins cher que sur Coolblue, par exemple, puisque cet e-commerce l’affiche à 749,99€. La tondeuse robot Bosch Indego S500 a énormément d’avantages :