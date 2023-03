Avis aux supporters de nos Diables rouges !

Le maillot de notre équipe nationale est à -61 % chez JD Sport. Retrouvez le maillot domicile de nos Diables au prix de 35 € à la place de 90 € sur le site officiel d’Adidas !

Est-ce vraiment une bonne affaire ? Oui, puisque le maillot de la Belgique est 45€ moins cher sur JD Sports !

Le maillot du Real Madrid domicile pour 74,89 € à la place de 90 € sur leur site officiel !

Vous avez bien lu, vous pouvez économiser 15€ sur le maillot du Real Madrid ! Obtenez cette tunique légendaire du club qui a remporté le plus de League des Champions : elle n’attend plus que vous.

Est-ce vraiment une bonne affaire ? Oui, puisque le site officiel propose le même maillot pour 90€ !

Le maillot du Milan AC domicile pour la somme de 70,35 € contre 90 € sur le site officiel du Milan !

Le maillot des Rossoneri avec ses couleurs emblématiques rouge et noir est en réduction sur Amazon ! N’attendez plus et offrez-vous ou à vos proches la tunique milanaise qui fut portée par des légendes du football.

Est-ce une vraiment bonne affaire ? Oui, puisque vous économisez jusqu’à 19,65€ par rapport au prix sur le site officiel !

Le troisième maillot du FC Barcelone est à seulement 63,95€ sur Amazon à la place de 89,99 € sur leur site !

Vous étiez à la recherche du maillot d’un club qui a connu les plus grandes soirées européennes ? Ce maillot extérieur du FC Barcelone vous fera voyager jusqu’au Camp Nou, le stade atypique des Blaugranas.

Est-ce vraiment une bonne affaire ? Oui, puisque le maillot est plus de 25€ moins cher que sur le site officiel.

Le maillot domicile du Borussia Dortmund est au prix inédit de 72,72 € sur Amazon alors qu’il est à 84,99 € sur leur shop officiel !

Vous aimez le football allemand ? Vous aimez les stades avec une ambiance hors du commun ? Vous connaissez le légendaire mur jaune de Dortmund ? La tunique jaune et noir est alors faite pour vous ! Profitez de cette incroyable offre !

Est-ce vraiment une bonne affaire ? Oui, puisque vous économisez plus de 12€ en achetant via Amazon par rapport au site officiel !

Le maillot domicile de la Lazio Rome pour 83,30 € au lieu de 98 € sur leur shop officiel !

C’est un club au palmarès moins impressionnant que les clubs que nous avons proposés ci-dessus, mais la Lazio n’en reste pas moins un club historique du football mondial ! Le maillot des Biancocelesti, les ennemis historiques de l’AS Rome, est un maillot qui s’avère être classe, tout en transmettant l’histoire de ce club !

Est-ce vraiment une bonne affaire ? Oui, puisque vous profitez de 8 % de réduction via Amazon, par rapport au site officiel !

Envie de plus de bonnes affaires foot ?

Vous retrouverez de nombreuses autres offres liées au foot sur Amazon : gants de gardien de but, ballon mythiqe, maillots, essuies, casquettes, etc.