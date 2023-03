Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Oui, puisque le drone DJ Mini 3 est environ 100 euros plus cher chez Amazon ou Vanden Borre ! Coolblue vous offre donc une vraie belle réduction sur ce drône de qualité.

À quoi vous attendre avec le drone DJI Mini 3 ?

Le drone et sa télécommande vous permettent de capturer de superbes images depuis les hauteurs. Grâce à sa télécommande Smart Controller, vous n’avez pas besoin d’utiliser un smartphone pour piloter votre drone. Cela vous aidera à contrôler et capturer les images les plus cadrées possible. C’est un drone qui est parfaitement adapté à un débutant. En effet, il est équipé d’un détecteur d’obstacles qui évite automatiquement les collision et vous pose tranquillement lors de l’atterrissage.

Il est facile à transporter grâce à son poids de 249 grammes et à une autonomie de maximum 38 minutes de vol avec des conditions météorologiques optimales. Bien évidemment, en cas de gros vents ou de grand froid la batterie se déchargera plus vite.

Il est aussi important de notifier que le poids étant inférieur à 250 grammes vous n’aurez pas besoin de passer de permis pour piloter votre drone !

La qualité d’images du drone DJI Mini 3

Il est équipé d’une technologie 4K à 30 images par seconde pour des prises de vidéos super fluides. Vous pourrez ainsi capturer depuis des points de vue extraordinaires les chemins que vous empruntez ou encore des moments en famille.

La stabilisation d’image à 3 axes réduit les chocs et les effets de “vibration” dans vos vidéos. Le drone peut résister à des vents allant jusqu'à 38 km/h.

Grâce à votre télécommande, il est possible d’activer différents modes comme le mode “Boomerang”. Dans ce mode, votre drone DJI Mini 3 volera autour de ce que vous désirez en faisant une forme ovale pour avoir un rendu plus cinématographique.

Ce que vous allez recevoir avec votre drone