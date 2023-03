Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Oui, le prix de la Nintendo Switch OLED baisse, grâce à la promotion, à 314,95€ (au lieu de 359,99€). C’est moins que dans les e-commerces concurrents, où le prix est parfois supérieur de 30€ ! Par exemple, la Nintendo OLED est à 319,99€ chez Mediamarkt (où elle est exceptionnellement en promotion), 338€ chez Coolblue, 339,95€ chez Krëfel et 349,89€ sur Fnac.

La Nintendo Switch Oled : quelle différence avec la Nintendo Switch classique ?

On reste sur un modèle similaire en apparence : même type de design, mêmes mensurations, même autonomie, même processeur.

Néanmoins, la version OLED rogne quelques centimètres du bord de l’écran pour vous offrir une image plus large (17,8cm vs 15,7 cm). En outre, la Nintendo Switch modèle OLED comprend un écran OLED de 7 pouces aux couleurs éclatantes. Ces couleurs optimisées et le contraste élevé de l’écran offrent une expérience de jeu encore plus riche peu importe le mode de jeu de la console utilisé. Ajoutez à cela des haut-parleurs améliorés et vos courses à toute allure et vos batailles palpitantes n’ont jamais été aussi immersives !

Enfin, la Switch Oled peut également être jouée en version “table”, mais a été dotée d’un large support ajustable qui permet plusieurs angles d’inclinaison, plutôt que la petite béquille qu’offre la version classique.