Où précommander le jeu Star Wars Jedi Survivor (PS5, Xbox et PC) le moins cher possible ? On vous dit tout !

Où acheter le jeu Star Wars Jedi Survivor le moins cher ?

Disponible sur PlayStation 5 !

Vous pouvez vous procurer la version PlayStation 5 standard au prix plus intéressant de 59,99€ sur Coolblue, contrairement aux 79,99€ demandés par la Fnac et Mediamarkt ou au 69,99€ affichés sur Dreamland.

Le jeu vidéo Star Wars Survivor “Edition Deluxe” pour PS5, quant à lui, est affiché à 99,99€ sur Fnac, qui est le seul e-commerce de notre sélection à le proposer. Cette version inclut surtout deux packs cosmétiques dématérialisés : le pack “nouveau héros” et le pack “héros galactique”.

Disponible sur Xbox Series X

Pour la version standard du jeu, Amazon est le site qui propose l’offre la plus intéressante. Le jeu est précommandable au prix de 62,50€ ce qui est presque 7€ moins cher que sur des sites comme Coolblue ou encore la Fnac.

Pour la version “Edition Deluxe” pour Xbox, elle est seulement disponible sur le site de la Fnac au prix de 99,99€ et est, elle aussi, accompagnée des deux packs cosmétiques “nouveau héros” et “héros galactique”.

Également disponible sur PC !

Pour la version PC du jeu Star Wars Jedi Survivor, nous vous conseillons de précommander sur le site de Coolblue, qui le propose à 59,99€. En effet, ce prix est moins cher d’environ 5 à 6€ que celui de la Fnac ou de Mediamarkt. Le jeu vidéo n’est, par ailleurs, pas disponible sur Amazon. Petite précision : le support logiciel du jeu est un logiciel à télécharger.

Le jeu Star Wars Jedi Survivor

Vous cherchez une nouvelle expérience de jeu passionnante ? Ne cherchez pas plus loin ! Nous avons le jeu parfait pour vous : Star Wars Jedi Survivor. Avec ce jeu vidéo, disponible sur PS5, Xbox et PC, vous êtes assuré de nombreuses heures de divertissement avec un scénario bien développé qui vous transportera dans l’univers captivant de Star Wars. Dans cet opus, vous avez la possibilité de personnaliser votre personnage et de choisir vos compétences pour créer votre propre style de jeu unique. Explorez de nombreuses planètes différentes dans la galaxie Star Wars, chacune avec ses propres défis et ennemis à surmonter.

Bien que le jeu ne dispose pas d’un mode multijoueur, vous pouvez être sûr de vivre une aventure épique en solo. Incarnez le Jedi Cal Kestis et son droïde BD-1 dans leur lutte pour échapper à l’Empire qui les traque. Ce jeu se déroule cinq ans après les événements de la partie précédente, ce qui signifie que vous aurez l’occasion d’explorer de nouveaux mondes et de rencontrer de nouveaux personnages.

Débloquez de nouvelles compétences au fil de votre aventure pour devenir un vrai maître Jedi. Vous êtes prêt à vivre une aventure inoubliable dans une galaxie très, très lointaine ? Vous savez ce qu’il vous reste à faire !