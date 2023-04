Comment choisir son robot de cuisine ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs robots culinaires !

Notre top 5 des robots de cuisine

Le robot le moins cher : Le Bosh Multitalent 3

©Amazon

Les robots culinaires de cette marque allemande sont réputés pour leur haute qualité et leur durabilité. Vous souhaitez simplifier la préparation de vos repas en restant dans un petit budget ? Le Robot Bosh Multitalent 3 devrait vous séduire ! Avec une capacité de 2,3 litres et une puissance de 800 watts, il est multifonction. Il peut râper les carottes, moudre les épices, hacher la viande… Son seul inconvénient ? Ce n’est pas un robot cuiseur. En revanche, avec ses nombreux accessoires et son format compact, il ne prend pas beaucoup de place sur un plan de travail.

Le meilleur robot rapport qualité/prix : Cecotec Mambo 8590

©Amazon

Cecotec est une marque espagnole spécialisée dans le petit électroménager depuis 1995. Ses produits sont fabriqués en Espagne, mais le service après-vente, lui, est géré par sa filiale française. Avec son bol en inox d’une contenance de 3,3 litres et ses 1700 watts, le robot de cuisine Cecotec Mambo est comparable à ceux des plus grandes marques. Balance intégrée, écran numérique et panneau de contrôle tactile sont là pour vous faciliter la vie. La vitesse zéro permet de cuisiner et de dorer, sans couvercle, comme si vous cuisiniez dans une casserole ou une poêle. Préparer vos repas deviendra un jeu d’enfant avec les 30 fonctions de ce petit électro magique : émincer, moudre, râper, réchauffer, émulsionner, pocher, confire, pétrir, maintenir chaud, cuisiner à la vapeur (panier vapeur externe)…

Le robot pâtissier le plus polyvalent : Moulinex wizzo

©Amazon

On ne présente plus cette marque française réputée pour ses robots ménagers. La facilité d’utilisation, le design élégant et le bon rapport qualité-prix sont les principaux atouts de Moulinex. Ne vous fiez pas à son design de robot pâtissier, le Moulinex Wizzo est polyvalent. Avec sa cuve de 4 litres et ses 1000 watts de puissance, il permet même de hacher la viande. Blender, batteur en plastique pour la pâtisserie, pétrin en inox pour la boulangerie, accessoire découpe-légumes... : ce robot n’a rien à envier aux robots haut de gamme.

Le robot le plus complet : Le Moulinex i-companion XL

©Amazon

Cette édition du robot i-companion XL de Moulinex propose 12 accessoires, dont 6 de pâtisserie. Qui a dit que vous deviez choisir entre le plat et le dessert ? Connecté par bluetooth, vous pourrez contrôler la cuisson depuis votre smartphone. Avec sa cuve en inox et sa puissance de 1550 watts, le robot vous permet de cuisiner ou pâtisser comme bon vous semble. Le bol et les accessoires sont compatibles avec le lave-vaisselle.

Le robot le plus professionnel : Le Magimix Cook Expert

©Fnac

Magimix est également une marque française réputée pour ses robots culinaires. Ceux-ci sont appréciés pour leur robustesse, leur fiabilité, mais aussi leur design élégant. Capacité de 4,8 litres, puissance 900 watts : le Magimix Cook Expert est à la fois le plus grand et le plus puissant de ce top 5. Il peut pétrir jusqu’à 1,6 kg de pâte lourde. La température est réglable jusqu’à 160° (précision au degré prêt). Cuisinez de savoureuses préparations pour toute la famille en toute simplicité.

Comment choisir son robot de cuisine ?

Lorsque vous cherchez à acheter un robot culinaire, il y a plusieurs facteurs à considérer pour vous assurer de faire le bon choix.

Les fonctionnalités : avant tout, évaluez vos attentes. Un cuiseur multifonction et un robot pâtissier ne remplissent pas les mêmes tâches. Ces appareils électroménagers possèdent une grande variété de fonctions : hachoir, mixeur, pétrin, cuisson vapeur… Desquelles avez-vous réellement besoin ?

La taille : considérez la taille du robot de cuisine que vous voulez acheter. Si vous disposez de peu d’espace, optez pour un robot de cuisine compact. Au contraire, si vous êtes une famille nombreuse ou que vous prévoyez de préparer une grande quantité d’aliments, choisissez plutôt un robot doté d’une grande cuve.

La puissance : en général, un robot de cuisine avec une puissance comprise entre 800 et 1000 watts devrait être suffisamment robuste pour la plupart des tâches de cuisine courantes, telles que la préparation de pâte, la coupe, le mélange, le hachage et le mixage. Cependant, si vous avez l’intention de travailler avec des ingrédients plus durs ou plus volumineux, tels que des noix ou de la viande crue, optez pour un robot de cuisine avec une puissance un peu plus élevée.

Les accessoires : de nombreux robots de cuisine sont livrés avec des accessoires tels que des lames interchangeables, des bols supplémentaires, des disques de coupe, etc. Choisissez donc en fonction de vos besoins.

Avant d’opter pour un robot, déterminez avant tout les genres de préparations que vous souhaitez cuisiner et les fonctions qui vous seront les plus utiles. Sélectionnez ceux qui correspondent à vos attentes et veillez à choisir un moteur assez puissant. La qualité des lames et la conception de l’appareil peuvent également jouer un rôle important dans la performance globale du robot.