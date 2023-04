Comment choisir sa gourde ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures gourdes !

Notre top 5 des gourdes

Pour vous hydrater au bureau, à l’école, durant vos activités en plein air ou lors d’une séance de sport, découvrez les modèles que nous avons sélectionnés.

La gourde isolante CamelBak Chute Mag – Le meilleur rapport qualité-prix

Connaissez-vous la bouteille isotherme CamelBak Chute Mag ?

©Amazon

Résolument performante, elle maintient son contenu à la bonne température pendant des heures. Cette gourde est dotée d’une double paroi isolée qui permet de garder les boissons fraîches à la bonne température jusqu’à 24 heures. Pour les boissons chaudes, elle est efficace durant 6 heures. Un couvercle magnétique étanche permet également une ouverture facile, pour boire sans risquer de renverser le contenu. Avec toutes ces qualités, la gourde CamelBak Chute Mag est proposée à un prix très correct.

La gourde en acier inoxydable Dopper Steel – La plus robuste

©Amazon

En matière de résistance et de durabilité, la gourde en inox Dopper Steel est un excellent choix. Conçu à partir d’acier inoxydable de haute qualité, ce modèle résiste parfaitement aux chocs et aux variations de température. Cette bouteille réutilisable sans BPA présente moins de risques pour la santé. Elle convient ainsi aux petits comme aux grands. Son nettoyage se fait facilement, au lave-vaisselle. Pour vous rafraîchir au travail ou vous désaltérer lors d’une randonnée, la gourde en inox Dopper Steel est votre meilleure alliée sur le long terme. Petit bonus : le bouchon de la gourde peut également servir de verre !

La bouteille en verre réutilisable Point-Virgule – La plus Belge

En effet, Point Virgule est une entreprise belge !

©Amazon

Par son côté écologique, la bouteille en verre Point-Virgule est un modèle qui remplace à merveille la bouteille d’eau en plastique. Les parois de la bouteille étant faites en verre borosilicaté, la gourde présente une bonne résistance aux chocs ainsi qu’une durabilité exemplaire. Son manchon en silicone facilite la prise en main pour une utilisation confortable au quotidien. Le grand goulot vous permet de remplir aisément votre bouteille avec toutes vos boissons préférées, sans risquer d’en mettre partout. Dotée d’un bouchon en bambou, la bouteille en verre Point-Virgule est un équipement incontournable pour adopter une démarche zéro déchet avec style !

Gourde filtrante Brita Fill&Go Vital – La plus purifiante

©Amazon

La bouteille filtrante Brita Fill&Go Vital possède une double fonction : filtrer l’eau et contenir tous types de liquides. C’est un choix particulièrement intéressant pour avoir de l’eau fraîche toujours à portée de main et à moindre prix ! Grâce à son filtre intégré, la bouteille filtrante Brita Fill&Go Vital élimine les impuretés de l’eau du robinet, pour une boisson saine et désaltérante. Elle est parfaite pour les activités en plein air ou les longs déplacements. D’ailleurs, elle est recommandée par 95 % des utilisateurs et utilisatrices.

Gourde Contigo Ashland – La plus sportive

©Amazon

La gourde Contigo Ashland est l’accessoire idéal pour les activités sportives, les voyages ou les journées bien remplies. Une seule pression sur un bouton permet de libérer la paille et de se désaltérer instantanément. Le bouton joue également le rôle d’anti-fuite, car il se verrouille automatiquement après usage. De plus, ce thermos est équipé d’un capuchon permettant de protéger l’embout des saletés. Tous les éléments de la bouteille passent au lave-vaisselle et se démontent très facilement. Que vous soyez un sportif invétéré ou une personne active, vous ne pourrez plus vous passer de la gourde Contigo Ashland !

Comment choisir sa gourde ?

Le choix d’une gourde pour vous hydrater au quotidien doit se baser sur certains critères essentiels. Dans un premier temps, il est important de choisir un modèle adapté à l’utilisation prévue. Ensuite, considérez le profil de l’utilisateur, notamment s’il s’agit d’un enfant, d’un adulte, d’un sportif… Enfin, faites votre choix en fonction de vos préférences et de vos besoins personnels. Pour vous aider à trouver la gourde idéale, voici quelques éléments à prendre en compte :