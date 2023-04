Comment choisir sa batterie externe ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures powerbanks !

Notre top 5 des meilleures batteries externes

Toutes les batteries externes ont leurs spécificités et permettent de répondre à des besoins différents. Voici notre top 5 des meilleures batteries de secours pour smartphone.

Le chargeur de secours avec le meilleur rapport qualité/prix : la PD10000 INIU

Parmi toutes les batteries portables, la PD1000 d’INIU possède le meilleur rapport qualité/prix.

©Amazon

Elle assure une charge rapide des différents appareils compatibles – smartphones et tablettes, mais aussi montres connectées, appareils de fitness ou AirPods -, grâce à sa sortie haute vitesse de 22,5 W. En outre, elle peut recharger jusqu’à trois appareils en même temps et cette batterie de 20 000 mAh offre une semaine d’autonomie et se recharge en seulement 4 heures. Enfin, son tout petit prix lui confère un atout supplémentaire : pas étonnant qu’elle soit la meilleure vente des batteries externes portables d’Amazon.

La batterie externe la plus puissante : PowerCore Essential 20 000 PD d’Anker

©Amazon

La PowerCore Essential 20 000 PD d’Anker est une batterie externe extrêmement puissante. Elle est équipée d’un port USB-C compatible Power Delivery qui délivre une puissance maximale de 18 W. Elle assure une charge rapide de tous les appareils, y compris les PC. La PowerCore Essential d’Anker recharge plusieurs appareils en même temps. Elle est également capable de charger des accessoires de faible puissance. Elle devient ainsi un appareil essentiel pour tous les détenteurs de smartphones. D’une compatibilité universelle, cette batterie de secours ne lésine pas sur la sécurité. Elle bénéficie d’une protection contre les tensions élevées et d’une régulation de la température, afin d’éviter une surchauffe des appareils.

La batterie de secours la moins chère : Powerbank XS10000 d’Intenso

La batterie de secours Powerbank XS1000 d’Intenso est peut-être la moins chère, mais cela n’enlève rien à ses capacités.

©Amazon

Compacte, elle est compatible avec presque tous les appareils USB : smartphones, tablettes, caméras… Elle possède plusieurs ports USB pour recharger deux appareils en même temps, ainsi qu’un câble micro-USB. La charge rapide est possible. La batterie Powerbank d’Intenso mise sur la sécurité des utilisateurs, avec une protection contre la décharge, les surtensions et les courts-circuits.

Le meilleur chargeur solaire : XR105 de Xtorm

Si les batteries traditionnelles sont au lithium, les batteries externes de nouvelle génération sont des chargeurs solaires.

©Amazon

La XR105 de Xtorm est considérée comme la meilleure batterie de secours fonctionnant à l’énergie solaire. Avec son double panneau solaire qui assure une capture d’énergie maximale, elle permet de recharger un GSM facilement, que l’on se trouve sur la plage ou au milieu de la foule d’un festival. La XR105 de Xtorm est pliable et facile à transporter. Elle peut même être accrochée à un sac ou à une ceinture. Résistante à l’eau et robuste, cette batterie externe est faite pour l’extérieur.

La spécialiste pour les appareils Apple : MagSafe

©Amazon

De nombreuses powerbanks sont compatibles avec les appareils iOS et Android, mais la batterie externe MagSafe est spécialisée dans les appareils Apple. Le fonctionnement est très simple puisqu’il suffit de brancher un câble Lightning à la batterie MagSafe pour procéder au chargement des appareils Apple et ainsi profiter plus longtemps de son GSM.

Comment choisir sa batterie externe pour smartphone ?

Les powerbanks sont des batteries portables permettant de recharger un smartphone lorsque vous n’avez pas accès à une source d’énergie électrique. Ces batteries externes sont donc des appareils high-tech à emmener en déplacement. Mais toutes les batteries de secours ne se ressemblent pas. Quels sont les critères à prendre en compte pour faire le meilleur choix ?