Vous partez en roadtrip ? Voici notre top 6 des accessoires de voyage à ne pas oublier durant vos aventures !

Avant tout, qu'est-ce qu'un “Road Trip” ?

Le road trip est un mode de transport et de voyage. Que ce soit à bord de votre voiture, d’un van, d’une moto ou de tout autre véhicule à moteur, vous allez embarquer vers une toute nouvelle aventure et une nouvelle manière de voyager. Grâce à votre véhicule, vous allez pouvoir vous déplacer plus facilement, où vous le désirez et surtout quand vous le voulez ! C’est un moyen de voyager qui procure un sentiment de liberté incroyable. Vous vous déplacez selon vos envies et pouvez suivre les opportunités qui s’offrent à vous, tout en ayant toujours votre “maison” avec vous.

En effet, votre véhicule peut alors se transformer en vraie chambre à coucher, qu’il s’agisse d’un van ou même d’une Clio. Le tout est d’avoir une organisation de qualité et les accessoires nécessaires pour pouvoir être dans une forme d’indépendance et d’autosuffisance suffisante.

En résumé voici les 6 accessoires dont nous parlons : nous vous proposons à chaque fois un exemple qui est à un prix attractif et qui a des avis d’utilisateurs et utilisatrices positifs sur Amazon :

Le premier accessoire d’un roadtrip (et pas des moindres) : le réchaud

En effet, pour pouvoir bouger librement, vous devez pouvoir vous faire à manger et ce, peu importe le spot où vous vous trouvez. Cela vous permettra en plus d’économiser de l’argent dans votre budget “nourriture”. Un réchaud de petite taille est parfait pour ce genre de voyage. Peu encombrant et efficace, il est évidemment un des accessoires indispensables pour partir en road trip !

En parlant de se faire à manger, n’oublions pas la table et ses chaises portables !

Manger face à la mer ou encore face au coucher de soleil des montagnes ? C’est bien évidemment possible en road trip, mais encore plus confortable pour vous lorsque vous possédez votre propre table et vos propres chaises. L’idéal est d’avoir une table et des chaises pliantes, toujours dans l’idée d’organisation et de gain de place dans votre maison roulante.

… Et tout ce qu’il faut pour cuisiner sur la route avec ce pack tout-en-un

Vous n’hallucinez pas, il existe bel et bien des casseroles portables avec tous leurs accessoires intégrés ! C’est à coup sûr un des accessoires les plus importants lorsque vous voyagez sur la route. Cela vous permettra de cuisiner ce que vous voulez ou encore boire un petit thé, le tout en transportant l’équivalent en place d’une simple casserole !

Une alimentation électrique pour rester connecté

Pour le quatrième accessoire, nous pensons qu’une alimentation électrique pour tous vos appareils est plus que nécessaire ! Pour ce genre d’accessoires, il faudra prendre en compte le budget que vous désirez y consacrer, la durée de votre voyage ou encore le nombre de personnes avec qui vous voyagez.

Pour un séjour plus court et un budget plus restreint, vous pouvez décider de prendre une petite batterie portable qui bien évidemment pourra être rechargée grâce à l’énergie solaire. Pour environ 50 € vous pourrez trouver ce genre de produits.

Si vous partez pour une plus longue période et que vous devez recharger un ou plusieurs ordinateurs, des téléphones ou même brancher à l’aide d’une prise de courant l’un de vos accessoires, nous vous conseillons une batterie plus grande ! Toujours dans l’idée d’avoir une batterie mobile, plus puissante, qui prend peu de place mais qui répond à vos besoins nous vous proposons une batterie de la marque ECOFLOW de type mini. Ce genre de batteries sont disponibles pour environ 300 € (c’est évidemment un budget plus élevé) et vous permettent de charger et faire fonctionner beaucoup plus de choses. Elles sont légères et de petite taille ce qui vous permet de les emmener à peu près partout. Elles peuvent être rechargées grâce à l’allume-cigare de votre voiture, d’un panneau solaire (pas compris dedans) ou encore d’une simple prise.

Une glacière portable

Pour notre cinquième accessoire, nous vous proposons une glacière portable. Toujours dans l’idée de garder une certaine liberté, il ne faut pas pour autant négliger notre confort. Avec les beaux jours qui approchent, c’est toujours plus chouette d’avoir un endroit qui peut maintenir au frais vos aliments ou vos boissons. Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez décider d’acheter une glacière portable qui sera compatible avec l’allume-cigare de votre voiture. Ce qui signifie qu’elle refroidira vos aliments le temps ou votre véhicule sera allumé. Malgré cela, elle conservera tout de même une certaine fraîcheur pendant un moment.

Un bon matelas, qui se cale parfaitement dans votre voiture

Il existe des matelas gonflables qui épousent les formes de votre voiture pour vous offrir un confort absolu... Parce qu'en voyage, le sommeil est précieux ! Vous devrez compléter le tout avec un bon sac de couchage (pour gagner de la place) ou une couette moelleuse (pour gagner en confort).

Avec ces 6 accessoires à ne pas oublier en roadtrip, vous êtes partis pour de magnifiques vacances à bord de votre véhicule !